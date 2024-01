Karta sa obrátila. Zákopy a obranné opevnenia teraz stavajú Ukrajinci. Expert: Ochrana krídel do ofenzívy

Opevnenie sa do istej miery podobá tomu, ktoré vybudovalo Rusko na okupovanom juhu a východe, píše Reuters. Podľa vojenských analytikov má ukrajinskej armáde pomôcť čeliť útokom inváznych vojsk a zároveň umožniť jej regeneráciu, zatiaľ čo Moskva preberá iniciatívu na bojisku. „Keď sa vojaci pohybujú, prechádzajú po poli, zaobídete sa bez opevnenia. Ale akonáhle sa zastavia, musíte sa okamžite zakopať do zeme,“ povedal neďaleko Kupjansku jeden z ukrajinských armádnych ženistov.

Po bagroch prídu míny

V stredu reportéri Reuters navštívili zákopy, ktoré Ukrajinci hĺbia pomocou bagru aj lopát na bližšie neurčenom mieste v Černihivskej oblasti pri ruských hraniciach. „Až civilisti odvedú svoju prácu (budovanie pozícií), husto ich zamínujeme,“ povedal novinárom na mieste Serhij Najev, veliteľ spoločných ukrajinských síl, ktorý dohliada na severný vojenský sektor.

„(Práce pokračujú) pozdĺž celej severnej operačnej zóny… V Sumskej a Černihivskej oblasti, aj tu v smere na Kyjev,“ dodal. „Betónové konštrukcie, ostnatý drôt… ‚dračie zuby‘ (betónové ihlanovité zátarasy)… Bude to súvislá betónová prekážka pre obrnené vozidlá,“ opísal veliteľ, podľa ktorého armáda za posledné mesiace rozšírila obranné opevnenia na severe krajiny o 63 percent.

U Kupjanska ukázala ukrajinská armáda agentúre nové obranné línie na konci decembra. Jeden zo ženistov popísal, že obvykle najprv pokladajú dračie zuby, nasleduje žiletkový drôt a míny, pokiaľ ich teda použijú. Ukrajina sa snaží minimalizovať používanie mín, aby si svoje územie príliš nezamorila nebezpečnou muníciou, uviedol ďalší ženista. Niekoľko stoviek metrov za dračími zubami pokračovali práce na rozšírení siete zákopov, ktoré tam spevňujú drevené trámy a nechýbajú v nich obytné priestory s drevenými posteľami.

Aj pri Černobyle

Minulý mesiac novinári agentúry navštívili novo vybudované ukrajinské zákopy v Černobyle pri hraniciach s Bieloruskom, ruským spojencom, ktorého územie Moskva využila vo februári 2022 pre svoju inváziu. Veľké vojenské ženijné vozidlo v zasneženej pôde rylo širokú protitankovú priekopu, popísal Reuters.

Prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o výraznom posilňovaní ukrajinských opevnení na konci novembra, urobil tak potom, čo sa ukrajinskej protiofenzíve nepodarilo rýchlo preraziť ruské línie. Kyjev uisťuje, že sa naďalej usiluje o znovudobytie všetkých okupovaných území, ale v tejto chvíli sa podľa Reuters sústredí na politicky citlivé reformy týkajúce sa odvodov vojakov s cieľom doplniť armádne stavy a na riešenie nedostatku delostrelectva na fronte.

S klesajúcimi zásobami ukrajinskej delostreleckej munície poklesla miera ruských strát, čo Moskve uľahčuje generovanie nových jednotiek a časom by jej to mohlo umožniť otvoriť nové línie útoku, uviedol Jack Watling z londýnskeho think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). „Na ukrajinskej strane sa snažia minimalizovať vlastné straty, ale aj regenerovať útočnú bojovú silu,“ dodal Watling, podľa ktorého by opevnenia mohli slúžiť aj na obranu ukrajinských síl po jej krídlach, až Ukrajinci prejdú do ofenzívy.

Desaťročné opevnenia

Ruská armáda medzitým podľa analytikov zvyšuje tlak v okolí miest, ako je Kupjansk, Lyman alebo Avdijivka. Podľa Zelenského je potrebné posilniť opevnenia a práce na nich sa zintenzívnila okolo trojice spomínaných miest, ďalej v Doneckej oblasti, ktorou prechádza frontová línia, a všeobecne tiež pozdĺž hraníc s Ruskom a Bieloruskom – v Charkovskej, Sumskej, Černihivskej, Kyjevskej, Rivnenskej a Volynskej oblasti. Kyjev chce posilniť aj obranu v Chersonskej oblasti na juhu krajiny, ktorej časť Rusi okupujú.

O intenzite a celkovom rozsahu budovania opevnenia nie sú k dispozícii verejne dostupné údaje, podotkol Reuters a upozornil, že Ukrajina má v niektorých častiach Donbasu na východe krajiny obranné línie od roku 2014, kedy Rusko podporilo tamojších separatistických ozbrojencov, ktorí sa potom zmocnili kontroly nad časťou regiónu . Po celú dobu ruskej invázie je ukrajinská armáda silne opevnená v takých miestach, ako je mesto Avdijivka, ktoré sa nachádzalo blízko frontovej línie už pred ruskou inváziou vo februári 2022 a Moskvou vyslané vojská ju nedokázali ovládnuť ani po takmer dvoch rokoch svojej vojenskej agresie.