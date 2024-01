ONLINE: USA sú sklamané Orbánovou politikou voči Ukrajine

6:45 Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na tri ruské právnické a jednu fyzickú osobu, ktoré sa zapojili do presunu a testovania severokórejských balistických striel určených pre Rusko na použitie proti Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Severná Kórea (KĽDR) „transferom balistických rakiet do Ruska podporuje ruskú agresívnu vojnu, zvyšuje utrpenie Ukrajincov a podkopáva globálny rámec nešírenia jadrových zbraní,“ uviedol vo vyhlásení šéf americkej diplomacie Antony Blinken s tým, že Washington nebude váhať prijať ďalšie opatrenia.

K uvaleniu sankcií prichádza dva dni po tom, ako USA a ďalších takmer 50 partnerských krajín v utorok odsúdili presuny zbraní medzi KĽDR a Ruskom vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov.

6:34 Boris Nadeždin, dlhoročný kritik Kremľa, ktorý zbiera podpisy na kandidatúru v marcových prezidentských voľbách, sa vo štvrtok stretol s manželkami niektorých vojakov bojujúcich na Ukrajine. Rozhodnutie začať vojnu označil za „veľkú chybu“ ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje agentúra Reuters.

Liberálneho protivojnového aktivistu a niekdajšieho poslanca ruskej Štátnej dumy nominovala za prezidenta opozičná liberálnodemo­kratická strana Občianska iniciatíva (GRANI).

Pred manželkami a príbuznými vojakov, ktorých mobilizovali na boj proti Ukrajine, vo štvrtok kritizoval kroky ruskej vlády ponechať ich v ozbrojených silách, kým budú pokračovať boje.

6:10 Spojené štáty vyjadrili sklamanie nad politikou maďarského premiéra Viktora Orbána voči Ukrajine a očakávajú, že maďarská vláda splní svoj sľub, že nebude posledná, ktorá ratifikuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). S odvolaním sa na agentúru Reuters to uviedol vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Myslím si, že sme sklamaní, že premiér Orbán sa ako jediný v Európskej únii rozhodol spochybňovať boj na podporu Ukrajincov,“ citoval Reuters námestníka ministra zahraničných vecí USA pre európske a euroázijské záležitosti Jima O'Briena.

Výmena názorov Zelenského s Orbánom v Buenos Aires (december 2023) Video

Reuters pripomenul, že Maďarsko, ako člen Európskej únie a NATO, odmieta poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 a spolu s Tureckom zdržiava aj snahu Švédska vstúpiť do NATO.

V súvislosti so švédskou otázkou predstaviteľ americkej diplomacie povedal, že sa ukáže, či maďarská vláda dodrží svoj sľub o ratifikácii vstupu Švédska do Aliancie. „Boli by sme radi, keby Maďarsko bolo konštruktívnym partnerom,“ podčiarkol O'Brien.

Orbán bol na summite EÚ v polovici decembra jediným lídrom EÚ, ktorý sa postavil proti a vetoval štvorročnú pomoc Ukrajine vo výške 50 miliárd eur. O balíku sa bude opäť rokovať na mimoriadnom summite EÚ začiatkom februára, píše Reuters.