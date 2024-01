Hrozí vojna za 10 biliónov? Taiwanci si zvolia prezidenta, Čína im do toho hovorí

Taiwan si zajtra zvolí novú hlavu štátu. Hoci prieskumy hovoria o tesnom súboji troch kandidátov, miernym favoritom je Laj Čching-te z vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP). Ak by naozaj zvíťazil, nahradil by v prezidentskom kresle spolustraníčku Cchaj Jing-wen, ktorá vládla dve volebné obdobia.

Je konflikt pravdepodobný?

Súpermi Laja sú Chou Jou-i z Kuomintangu a Kche Wen-če z Taiwanskej ľudovej strany. Tieto dva subjekty pôvodne avizovali, že do volieb nasadia spoločného kandidáta, ale nakoniec sa na tom nedokázali dohodnúť.

Takýto politický vývoj, samozrejme, hrá do kariet Lajovi. "Jeho výhra by v najbližšom období spôsobila najvýraznejšie napätie, pretože Čína považuje tento scenár za najviac ohrozujúci jej záujmy. V reakcii by Peking pravdepodobne ešte viac zvýšil svoj tlak na Taiwan prostredníctvom rôznych vojenských a ekonomických nástrojov,“ napísala v analýze pre portál War on the Rocks Amanda Hsiaová z organizácie International Crisis Group.

Čína pokladá Taiwan za svoje územie a Laj v minulosti hovoril o nezávislosti ostrovnej krajiny. Nádejný prezidentský kandidát je dnes už oveľa opatrnejší. Laj vraví, že je za zachovanie existujúceho status quo a podporuje rokovania s Čínou na základe rovnosti a zachovanie vzájomnej dôstojnosti.

Foto: SITA/AP, Pei Chen, Pool Taiwan, kandidáti Traja prezidentskí kandidáti na Taiwane (zľava doprava): Laj Čching-te z Demokratickej pokrokovej strany, Chou Jou-i z Kuomintangu a Kche Wen-če z Taiwanskej ľudovej strany

Hsiaová uviedla, že Peking preferuje, aby voľby vyhral Chou Jou-i z Kuomintangu. Neznamená to však, že potom by vzťahy Číny a Taiwanu boli automaticky ružové. Analytička pripomína, že po roku 2024 sa napätie vo vzťahoch medzi Tchaj-pejom a Pekingom aj tak môže objaviť. Stane sa to vtedy, keď Taiwanci budú mať pocit, že Čína príliš tlačí na prehĺbenie ekonomických a politických kontaktov.

Je vysoko nepravdepodobné, že by sa Peking v blízkej budúcnosti rozhodol pre inváziu na Taiwan. Čínsky komunistický líder Si Ťin-pching však v novoročnom príhovore povedal, že zjednotenie je nevyhnutné. Podľa odhadov agentúry Bloomberg by len prvý rok vojny o Taiwan s predpokladaným zapojením sa USA stál okolo 10 biliónov dolárov, čo je viac ako 10 percent svetovej ekonomiky. Keby sa konflikt obmedzil „len“ na čínsku blokádu bez priameho vojenského zásahu Spojených štátov, globálne hospodárstvo by zaznamenalo päťpercentný pokles HDP. Problémom je okrem iného to, že Taiwan je veľmocou vo výrobe čipov a polovodičov, ktoré sa dnes potrebné prakticky všade od telefónov po autá.

"Všetky tri strany však naďalej majú v blízkej budúcnosti záujem vyhnúť sa priamemu vojenskému konfliktu. Bolo to evidentné pri choreografii summitu v novembri 2023 medzi Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Joeom Bidenom. Počas samotného stretnutia Si Ťin-pching údajne povedal, že neplánuje vojenskú akciu v roku 2027 alebo 2035, čo americkí predstavitelia považovali za možné roky, kedy by Čína mohla začať útok,“ pripomenula Hsiaová.

Vplyv na voľby

Svet sa intenzívne venuje možnému vývoju na Taiwane aj pre pokračujúcu ruskú vojnu na Ukrajine, s ktorou súvisí prehĺbenie vzťahov medzi Pekingom a Moskvou. Je tiež viditeľné, že Čína sa usiluje ovplyvňovať volebné dianie. Tchaj-pej ju obviňuje z kybernetických útokov, zo šírenia falošných správ, z politického nátlaku či z pravidelného narušovania vzdušného priestoru.

"Čína sa usiluje podporovať veci, ktoré sú v súlade s jej záujmami. Robí to najmä prostredníctvom falošných správ alebo dezinformácií. Existujú napríklad videá, ktoré poukazujú na ľúbostné aféry poslaneckých kandidátov za DPP. Objavila sa aj nahrávka, ktorá naznačuje, že Laj Čching-te má nemanželské dieťa. Taiwanský FactCheck Center potvrdil, že tieto videá sú falošné a údajne pochádzajú od zahraničných nepriateľských síl,“ uviedol pre Pravdu Luc Lin, expert na taiwanskú spoločnosť zo Shih Hsin University v Tchaj-peji.

Podľa analytika čínska vláda v minulosti viac využívala vojenské cvičenia alebo hrozby na zastrašovanie taiwanských voličov. "Tento prístup však zvyčajne vyvolával spätnú reakciu. Dezinformácie a falošné správy sa stali rafinovaným a užitočným nástrojom, ako ovplyvniť výsledky volieb na Taiwane,“ skonštatoval Lin.

Expert na Áziu z Adelphi University v New Yorku Vincent Wang si však myslí, že Peking v istom zmysle stratil možnosť zasiahnuť do demokratického hlasovania na Taiwane.

„Takpovediac čínsky faktor, hoci vždy hrá rolu v prezidentských voľbách na Taiwane, nie je v tohtoročnom boji rozhodujúci. Dôvodom je, že ani jeden z troch kandidátov sa ani náhodou neprikláňa k zjednoteniu s Čínou. Vyhlásenie Si Ťin-pchinga, že to nevyhnutný proces, je tak mimo bežných politických názorov na Taiwane, že hlasovanie nemôže Peking definovať ako voľbu medzi vojnou a mierom. Komunistická strana Číny sa teraz ocitla na Taiwane bez priateľa,“ ozrejmil pre Pravdu Wang.

"Postoje kandidátov k Pekingu však zohrávajú úlohu pri rozhodovaní voličov. Napríklad nominanti Kuomintangu nie sú medzi mladou generáciou populárni pre pročínske tendencie. V súčasnosti sa menej ako 10 percent Taiwancov plne identifikuje ako Číňania a viac ako 80 percent ľudí hnevá každodenného prenikania čínskych stíhačiek do taiwanského vzdušného priestoru. Rozdiel medzi kandidátmi Laj Čching-teom a Chou Jou-iom je podľa prieskumov na úrovni štatistickej chyby. Politik DPP však vedie, takže si myslím, že pokiaľ sa tesne pred voľbami nestane niečo veľké, napríklad nejaký škandál, ľudia zvolia Laja, “ povedal pre Pravdu odborník na taiwanskú politiku Nathan K. H. Liu z tchajpejskej Ming Chuan University.