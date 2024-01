Republikáni vyberajú lídra do volieb: Trumpova popularita narastá, ťaží z obvinení

Volebné zhromaždenie v štáte Iowa v pondelok odštartuje proces, ktorým republikánski voliči vyberú straníckeho kandidáta pre novembrové prezidentské voľby. Výsledky napovedajú, či sa v nich zopakuje súboj Trumpa s demokratom Joom Bidenom.

Popletený Trump: Orbán ako líder... Turecka? Video Americký exprezident Donald Trump je vraj poctený tým, že pozná Viktora Orbána, ale o maďarskom premiérovi povedal, že je to líder Turecka. / Zdroj: C-SPAN

Začína sa tak ďalšia fáza predvolebnej kampane, ktorá sľubuje mimoriadne vyhrotenú konfrontáciu s bezprecedentným súdnym rozmerom. Ten do veľkej miery pramení z Trumpovho počínania po posledných prezidentských voľbách, kedy odmietol uznať porážku a snažil sa zablokovať potvrdenie výsledkov. Teraz kvôli tomu čelia dvom obžalobám, zatiaľ čo súdy tiež vyhodnocujú, či vôbec môže prezidentskú funkciu znovu zastávať.

Medzi republikánskymi voličmi mu to však na popularite nijako neubralo. Od chvíle, keď sa vlani na jar stal prvým obžalovaným exprezidentom v dejinách USA, jeho podpora ešte narástla a teraz sa v prieskumoch pohybuje tesne nad 60 percentami, uvádza analytický web FiveThirtyEight. Veľký náskok má tiež v sondážiach vykonávaných v Iowe, ktorých je však výrazne menej.

Či sú papierové predpoklady presné, sa ukáže v pondelok večer (v noci na utorok SEČ), keď sa republikánski voliči v Iowe na stovkách miest stretnú k takzvaným volebným zhromaždeniam (anglicky caucuses). Pri tých ľudia v školách alebo hasičských zbrojniciach počúvajú prejavy na podporu toho či onoho kandidáta a neskôr zvolia svojho favorita. Výsledky zhromaždenia by mohli byť jasné do niekoľkých hodín, pričom na ich základe sa medzi kandidátov rozdelí 40 delegátov pre oficiálnu voľbu nominanta pri republikánskom zjazde v polovici júla.

Voliči majú na výber z celkovo šiestich kandidátov. Najvážnejšími vyzývateľmi Trumpa sú podľa prieskumov floridský guvernér Ron DeSantis a bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová, ktorých preferencie sú v poslednom čase pomerne vyrovnané, a to aj v samotnej Iowe.

Počas nadchádzajúcej päťmesačnej šnúry primárok a volebných zhromaždení je v hre bezmála 2500 delegátov, z tohto pohľadu tak výsledok v Iowe nie je rozhodujúci. Keďže je však stredozápadný štát v procese prvou zastávkou, môžu tunajší voliči niektorého kandidáta pozdvihnúť a iného napríklad donútiť odstúpiť z boja o nomináciu.

Trump versus Biden 2020: Chaos, priveľa emócií a škaredé divadlo Video Prvá televízna diskusia kandidátov na funkciu amerického prezidenta nepriniesla veľa nového. Ako ju hodnotí zahraničnopolitický redaktor denníka Pravda Andrej Matišák? Pozrite si video.

Zásadný môže byť ich verdikt pre kampane DeSantisa a Haleyovej, ktorí bojujú o pozíciu hlavnej „alternatívy“ k Trumpovi. Agentúra AP tento týždeň poznamenala, že ak exprezident nenaplní očakávania a nepripíše si jasné víťazstvo, pôjde do nasledujúcich primárok výrazne zraniteľnejšie. V New Hampshire, ktorý bude 23. januára druhou zastávkou, sa Haleyová podľa prieskumov na Trumpa takmer dotiahla.

Rozhodujúci však pravdepodobne bude až marec, keď sa bude naprieč niekoľkými štátmi rozdeľovať okolo 1500 delegátov. Cieľom Trumpa je mať na konci mesiaca republikánsku nomináciu istú, uvádza denník The New York Times (NYT), podľa ktorého exprezidentovi napomáhajú nové zmeny v pravidlách straníckeho súperenia. Tie prišli po niekoľkomesačných zákulisných kontaktoch Trumpa a jeho tímu s činiteľmi Republikánskej strany v rôznych štátoch, píše portál.

Marec je pre bývalú hlavu štátu kľúčový aj z ďalšieho dôvodu. Je to mesiac, keď pravdepodobne naplno začnú jeho trestné procesy. Trump čelí celkovo štyrom obžalobám a v dvoch prípadoch je aktuálne na marec naplánovaný začiatok výberu poroty. Trumpove súdy sú však s primárkami prepletené od samého začiatku, keďže v New Yorku práve vrcholí občianskoprávny proces okolo údajných podvodov jeho firmy a v utorok tam začne nový súd, v ktorom Trumpa žaluje za ohováranie novinárka Jean Carrollová.

Republikánsky politik sa snaží svoje právne problémy využívať v kampani a obžaloby, ktoré proti nemu vlani vzniesli vyšetrovacie poroty, prezentuje ako dôkaz, že je obeťou sprisahania prokurátorov a Bidenovej administratívy. Ťaží pri tom aj z toho, že väčšina jeho republikánskych súperov ho v tejto súvislosti odmietala výraznejšie kritizovať.

Okrem toho stavia kampaň na temnej vízii USA pod vedením demokrata Bidena, vyostruje svoju protiimigračnú rétoriku, sľubuje čistky vo federálnych zložkách a ďalej šíri konšpiračné teórie o výsledkoch volieb v roku 2020. V reakcii na komentáre o jeho autoritárskych tendenciách nedávno uviedol, že by sa správal ako diktátor len prvý deň druhého mandátu.

Prezident Biden, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou v nadchádzajúcich voľbách zastupovať Demokratickú stranu, svojho predchodcu označuje za hrozbu pre americkú demokraciu. Trumpov štýl vystupovania a jeho právne problémy prekážajú aj časti republikánskych voličov, mnohí ďalší ho však vidia ako silného a schopného lídra, ktorý by bol po druhom zvolení efektívnejší v napĺňaní svojho programu.

„Prvýkrát bol trošku naivný. Neurobil to, čo mal, aby to tam dal do poriadku,“ povedala jedna volička z Iowa denníka NYT. Na otázku, prečo k Trumpovi vzhliada, odpovedala: "Miluje svoju krajinu… Hovorí: ‚Budem za túto krajinu bojovať do konca života.‘