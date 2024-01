Expremiér Morawiecki by rád nahradil Kaczyňského na čele PiS

V rozhovore pre súkromnú rozhlasovú stanicu Radio ZET monitorovanú agentúrou PAP Morawiecki v piatok povedal, že má záujem ujať sa vedenia PiS, keď Jaroslaw Kaczyňski odíde do dôchodku.

„Bol by som rád, keby súčasný líder stál na čele PiS čo najdlhšie, pretože je to on, kto spája našu stranu,“ objasnil Morawiecki. Zároveň dodal, že by sa rád kandidoval vo voľbách, ktoré rozhodnú o jeho nástupcovi.

Čítajte viac Prívrženci opozičnej Kaczyńského strany protestovali proti novej poľskej vláde

Jaroslaw Kaczyňski založil stranu PiS v roku 2001 spolu so svojím tragicky zosnulým dvojčaťom Lechom a dlhodobo je dominantnou postavou v tejto sociálno-konzervatívnej strane.

Na otázku, či by zvážil aj kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2025, Morawiecki povedal, že „toto rozhodnutie prijme politický výbor PiS približne o 10 mesiacov“.