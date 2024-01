Moskva pátra po bývalom viceprezidentovi Gazprombanky, asi bojuje proti Rusku

Ruské ministerstvo vnútra vyhlásilo pátranie po Igorovi Volobujevovi, bývalom viceprezidentovi Gazprombanky. S odvolaním sa na databázu hľadaných osôb to na svojom webe píše denník Kommersant. Volobujev je podľa ministerstva stíhaný kvôli bližšie nespresnenému trestnému činu. Bývalý viceprezident banky ruského plynárenského koncernu Gazprom podľa skorších správ tlače krátko po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu ušiel práve do susednej krajiny, kde sa pridal k vojakom a bojuje proti Rusku.

Ako vyhodiť do vzduchu ruský tank? Takto! Video Presný zásah 25. ukrajinskej útočnej brigády. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Gazprombank, na ktorú je napojená tiež plynárenská spoločnosť Novatek, je jednou z kľúčových inštitúcií režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Európa práve cez túto banku platila za ruský plyn.

Kommersant pripomína, že v priebehu minulého roka Volobujev na sociálnych sieťach písal o účasti v bojoch a tiež ukázal ukrajinské vyznamenania, ktoré dostal. Vlani v októbri ho ruské ministerstvo vnútra zaradilo na zoznam zahraničných agentov s odôvodnením, že „otvorene vystupoval na podporu ukrajinského režimu, vyslovil sa proti špeciálnej vojenskej operácii a vstúpil do jednotky ukrajinských ozbrojených síl“. Špeciálnou vojenskou operáciou Moskva nazýva svojou inváziu na Ukrajinu.

Volobujev, ktorý je pôvodom Ukrajinec, bol viceprezidentom Gazprombanky do marca 2022, kým odcestoval z Ruska a vstúpil do radov kyjevskej domobrany, aby bránil vlasť so zbraňou v ruke, ako napísal ruský server The Insider.

Volobujev vtedy v interview poskytnutom serveru The Insider a ukrajinskému webu Liga.net uviedol, že Gazprom pravdepodobne priamo riadi ruský prezident Vladimir Putin. Vyslovil podozrenie, že niektoré vtedajšie samovraždy vysokopostavených ruských manažérov, napríklad prvého viceprezidenta Gazprombanky Vladislava Avajeva či hlavného účtovníka Novateku Sergeja Protoseni, boli v skutočnosti zamaskované vraždy.

Volobujev pracoval v Gazprombanke šesť rokov ako expert na vzťahy s verejnosťou a 16 rokov riadil tlačové oddelenie banky. Jeho priatelia v Rusku ho po vypuknutí vojny prosili, aby nikomu nehovoril, že je Ukrajinec, zatiaľ čo jeho príbuzní na Ukrajine sa za neho hanbili, že žije v Rusku a pracuje pre Rusov.

„Nemohol som už v Rusku vydržať. Národnosťou som Ukrajinec, narodil som sa v Ochtyrke (v Sumskej oblasti) a nemohol som už ďalej prihliadať, čo Rusko robí v mojej vlasti,“ povedal o svojom odchode z Ruska. Dodal, že by sa chcel očistiť od ruskej minulosti a že svoju účasť v bojoch berie ako pokánie.

„Je to zločin, spáchaný Putinom, ruským režimom i ruským národom. Lebo tu nevraždí Ukrajincov Putin, nekradne záchodové misy Putin, neznásilňuje Putin. To robí ruský ľud. Zodpovedný za to som aj ja, hoci som Ukrajinec. Hanbím sa za to, ľutovať toho budem celý život,“ povedal o vojne Volobujev vo vtedajšom interview.