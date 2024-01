Kyjev žiada od Američanov stroj typu Thunderbolt, generál Syrskyj vidí šancu na obrat v prospech Ukrajiny

Ukrajina potrebuje svoje vojnové úsilie podporiť väčším počtom vojenských lietadiel, a to aj takými, ako sú americké bojové lietadlá A-10 určené na priamu leteckú podporu pozemných síl, alebo aj lietadlá schopné niesť riadené strely ďalekého doletu. V rozhovore poskytnutom agentúre Reuters to povedal veliteľ ukrajinských pozemných síl generál Oleksandr Syrskyj.

Ovládnu nebo? Proti Rusom by Ukrajincom mohli pomôcť sršne Video Niektorí odborníci tvrdia, že lietadlá Hornet (Sršeň) F/A-18 by mohli byť pre Ukrajincov vhodnejšie ako stíhačky F-16. Zdroj: US Marine Corps

Stroj A-10 Thunderbolt II je podzvukové bojové lietadlo skonštruované v Spojených štátoch. Do výzbroje bol zaradený v 70. rokoch. "Hovoril by som o A-10 ako o možnosti, ak nám ich dajú. Nie je to nový stroj, ale je spoľahlivý a osvedčil sa v mnohých vojnách. Unesie širokú škálu zbraní pre ničenie pozemných cieľov na pomoc pechote,“ povedal generál.

Syrského volanie po ďalších lietadlách prichádza v čase, keď nový veľký balík americkej vojenskej pomoci pre Kyjev zablokovali spory medzi americkými zákonodarcami. Syrskyj si myslí, že A-10 by mohol poskytnúť zásadnú podporu pozemným silám, keď sa pokúsia chopiť iniciatívy proti dobre vyzbrojenému nepriateľovi. „Je to lietadlo vhodné na ničenie pozemných cieľov: Tankov, delostrelectva a všetkého, čo pôsobí proti pechote,“ povedal.

Zničia pozemné ciele. Cvičenie Air Defender 23 posilnili Američania Video Podzvukové prúdové lietadlá A-10 Thunderbolt II. sú určené na priamu palebnú podporu pre pozemné jednotky. Stroje posilnili najväčšie letecké cvičenie NATO Air Defender 23. Zdroj: US Air Force

Dôležitú úlohu na ukrajinskom bojisku by podľa generála mohli zohrať aj bojové vrtuľníky AH-64 Apache a AH-1 Super Cobra, rovnako ako vrtuľník UH-60 Black Hawk.

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu Kyjev nalieha na západných spojencov, aby dodávali čoraz vyspelejšie zbrane a muníciu, vrátane obrnených vozidiel, tankov, rakiet dlhého doletu a stíhačiek. Očakáva sa, že prvé stíhačky F-16 dorazia na Ukrajinu v tomto roku, aj keď ich dopad na priebeh vojny by mohla obmedziť doterajšia prevaha ruského letectva.

Ukrajina vlani v lete podnikla veľkú protiofenzívu, ktorá však nedosiahla zásadný zlom, a to aj preto, že sa ruské sily na východe a juhu krajiny zakopali na obranných líniách. Ruské vojská v súčasnosti podľa generála nepretržite útočia na niekoľkých úsekoch frontu, avšak ukrajinské sily podnikajú obmedzené protiútoky. „Vedieme aktívnu obranu, nebránime sa len, ale neustále prechádzame do protiútoku a miestami do ofenzívy,“ povedal.

Čakanie na F-16? Ukrajinci musia brániť nebo proti Rusom s tým, čo majú Video Stíhačky F-16 Ukrajinci stále nemajú, nebo musia proti ruskej agresii chrániť najmä stroje MiG-29, ktoré Kyjev dostal aj zo Slovenska. Zdroj: Ukrajinské vzdušné sily

Okrem volania po ďalších lietadlách Ukrajina požiadala spojencov o urýchlenie dodávok delostreleckej munície, pretože niektoré jednotky sa sťažovali, že im dochádza. Kým čoraz väčší vplyv na bojisku majú drony, delostrelectvo je oporou pre obe armády. Hoci sa zdá, že vojna sa ocitla v slepej uličke na frontovej línii dlhej asi 1 000 kilometrov, Syrskyj, ktorý sa vyznamenal pri obrane Kyjeva na začiatku roka 2022 aj pri bleskovej protiofenzíve v Charkovskej oblasti v tom istom roku, sa domnieva, že budúce prelomy sú stále možné.

„Šanca je vždy. Len ju treba nájsť a využiť,“ odpovedal na otázku ohľadom obratu vo vojne v prospech Ukrajiny. Nie je podľa neho možné, aby Rusko malo úplne všade rovnako dobre vybudovanú robustnú obranu, slabiny podľa neho budú vždy.