Nová hviezda nemeckej politiky? Bývalá komunistka láka sklamaných voličov

Do boja o hlasy nemeckých voličov vstupuje nová strana - Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW). Meno získala po svojej zakladateľke, ktorá sa vo vrcholovej politike pohybuje už 20 rokov. Začínala ako presvedčená komunistka, neskôr sa stala mediálnou tvárou strany Die Linke (Ľavica). Šéfka BSW je obľúbená, no má blízko k populizmu. Kritizuje sankcie proti Rusku, migráciu aj ochranu klímy.

„Všetci vidíme, že naša krajina je v hlbokej kríze, ktorú spôsobili chybné politické rozhodnutia. Mnohé občianky a občania majú oprávnený pocit, že ich politici neberú vážne, a tak by to v demokracii nemalo fungovať, lebo zanikne. Mne a mojim kolegom to robí starosti, a to je aj jeden z dôvodov, prečo sme si povedali, že založíme novú stranu,“ vysvetlila Wagenknechtová pre Welt TV.

Kritika a veľké ambície

Jej zámer bol jasný už po tom, ako v októbri minulého roka spolu s deviatimi ďalšími členmi opustila rady Die Linke, následkom čoho sa strane rozpadol poslanecký klub v spolkovom parlamente.

Krátko nato založila spolok, ktorý začal zbierať peniaze pre BSW. Vďaka darom má teraz k dispozícii asi 1,4 milióna eur.

„Položíme základy pre stranu, ktorá má potenciál podstatne zmeniť spektrum nemeckých strán a predovšetkým zásadne zmeniť politiku v našej krajine,“ vyhlásila Wagenknechtová pred pár dňami na tlačovej konferencii, kde oznámila vznik BSW.

Súčasnú nemeckú vládu označila za najhoršiu v histórii, vyčíta jej neschopnosť a aroganciu. Kritike však podrobila aj opozíciu a stranu Die Linke, ktorá vraj namiesto „normálnych ľudí“ bojuje za „bizarné menšiny“.

Wageknechtová priznala, že na vypracovanie podrobnejšieho programu ešte nemali čas, no budú na ňom pracovať tak, aby bol hotový do parlamentných volieb v septembri 2025.

Potom by sa aliancia mala premenovať, aby sa nevolala podľa nej. Už v júni tohto roka sa chce BSW zapojiť do volieb do Európskeho parlamentu a v septembri do krajinských volieb v Durínsku, Brandenbursku a Sasku.

Strana zatiaľ predstavila len základné body programu, tzv. manifest. Chcela by zvýšiť mzdy, dôchodky aj príspevky pre nezamestnaných, štát by mal tiež viac investovať do vzdelávania, presadzuje i vyššie dane pre bohatých.

Foto: SITA/AP, Markus Schreiber Sahra Wagenknecht Sahra Wagenknechtová v októbri minulého roka, keď vystúpila zo strany Die Linke (Ľavica) a oznámila zámer založiť nový politický subjekt.

Sankcie by zrušila

To, čo odborníkov znepokojuje, sú postoje Wagenknechtovej k sporným otázkam. Hoci sa prezentuje ako ľavicová politička, mnohé jej názory tomu nezodpovedajú. Sú skôr konzervatívne či dokonca pravicové. Napriek svojmu pôvodu (otec bol Iránčan a matka Nemka) napríklad žiada obmedziť migráciu. Je aj za zrušenie „hlúpych“ európskych sankcií proti Rusku.

„Nie je tradičnou ľavičiarkou, lebo jej politika má i pravicovopo­pulistické prvky. Vyhlásila napríklad, že najnebezpečnejšou stranou v spolkovej vláde sú Zelení. Ekonomicky stojí na strane ľavice, ale kultúrne sa orientuje pravicovo,“ uviedol pre Pravdu politológ Uwe Jun z Univerzity v Trieri. Wagenknechtová preto kritizuje aj stranu Die Linke, ktorá podporuje menšiny, ochranu klímy či imigrantov.

BSW je za ďalšie využívanie fosílnych palív, nechvaľuje ani zákazy pre spaľovacie motory. „V zahraničnej politike Wagenknechtová zastáva proruské postoje. Je presvedčená, že by Ukrajina s Ruskom mala rokovať o mieri. Podľa nej sa to dá dosiahnuť aj tým, že sa zredukuje alebo úplne zastaví vojenská pomoc pre Ukrajinu,“ vysvetlil Jun.

Foto: TASR/AP, Daniel Karmann Protest nemeckých poľnohospodárov Nespokojnosť s vládnou politikou v Nemecku narastá. Celý týždeň demonštrovali aj rozhorčení poľnohospodári, ktorých traktory blokovali dopravu. Takto to v piatok vyzeralo v Norimbergu.

Nová nemecká strana má dosiaľ len 44 členov, no Wagenknechtová v tom problém nevidí. Ako zdôraznila, ľudí budú prijímať pomaly, aby si ich mohli poriadne preveriť. Jej spolupredsedníčkou v BSW sa stala Amira Mohamed Ali, moslimka egyptsko-nemeckého pôvodu, s ktorou sedí v spolkovom parlamente a spoločne odišli zo strany Die Linke.

Ako Wagenknechtová prezradila, keby aliancia uspela v jesenných voľbách do troch krajinských parlamentov vo východnom Nemecku, spoluprácu s pravicovo-extrémistickou Alternatívou pre Nemecko (AfD) si nevie predstaviť. Aj keď popularita tejto strany v Nemecku rastie, jej program je podľa šéfky BSW príliš odlišný.

„AfD je práve na východe stranou so silným pravicovo-extrémistickým krídlom. S pravicovými extrémistami nemôžeme spolupracovať, to by odporovalo našim základným požiadavkám,“ zdôvodnila pre Welt TV.

Kandidátov do európskych volieb si už aliancia stihla pripraviť, ale kto zabojuje o posty v regionálnych parlamentoch nie je známe. Isté je iba to, že Wagenknechtová medzi nimi nebude – ako totiž vyhlásila, jej miesto je v Bundestagu.

Konkurencia pre AfD?

Má nová aliancia šancu na úspech? Predseda opozičnej Kresťanskodemo­kratickej strany Nemecka (CDU) Friedrich Merz jej veľkú nádej nedáva. Podľa neho je BSW zbytočná.

„Túto zmes socializmu a nacionalizmu v tejto krajine nikto nepotrebuje,“ zhodnotil pre agentúru DPA. „Medzi etablovanými stranami, aj medzi nami, úniou CDU a CSU, je široká politická ponuka. Nie je tam žiadna medzera,“ dodal.

Politickí analytici sú však iného názoru. Podľa nich Wagenknechtová, naopak, vycítila sklamanie veľkej časti ľudí, ktorí už nevedia, koho voliť, a preto neraz hľadajú východisko u AfD, hoci majú ľavicové zmýšľanie.

„Práve týchto voličov sa snaží získať,“ naznačil pre Pravdu Torsten Oppelland, politológ z Univerzity Friedricha Schillera v Jene. BSW by tiež mohla nájsť podporu v politických táboroch strán Die Linke či SPD.

Foto: TASR/AP, Bernd von Jutrczenka Sahra Wagenknecht Sahra Wagenknechtová na tlačovej konferencii, kde ohlásila vznik novej strany BSW.

To, že by mohla zabodovať, potvrdzujú aj prieskumy. Vlani v novembri si až tretina opýtaných vedela predstaviť, že by dali hlas novej aliancii, podľa analýzy CDU by mohla získať asi 10 percent.

Podľa Juna všetko závisí od toho, ako rýchlo potrvá budovanie strany. Do volieb potrebuje postaviť kandidátov a zohnať zdroje. „Tých 1,4 milóna eur, ktoré vyzbierala, je málo,“ upozornil. Wagenknechtová sa však môže oprieť o vlastnú popularitu.

„Je to prominentná ľavicová politička, jedna z najznámejších v Nemecku. Hoci býva na západe krajiny, obľúbená je najmä na východe, odkiaľ pochádza. Často vystupuje v diskusných programoch a iných televíznych reláciách. Je autorkou viacerých kníh, v ktorých predstavila svoje názory,“ opísal ju Jun.

Na dohady, ako by mohla ovplyvniť nemeckú politiku, je však podľa neho ešte priskoro.