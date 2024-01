Hovorkyňa Lukašenka obdivuje diktatúru, jeho syn ju nemal rád

Posledný diktátor v Európe, ako ho prezývajú v demokratickom svete, síce má neprestajne od nástupu k moci v júli 1994 tlačové oddelenie, ale jedenásť rokov sa zaobišiel bez hovorkyne. Tá, čo pre neho kedysi pracovala v tejto funkcii, odišla v roku 2003 robiť do súkromnej sféry a jej post potom zostal neobsadený. Lukašenko si vyhliadol Ejsmontovú až po dlhoročnej pauze: za svoju hovorkyňu si ju vybral na jeseň 2014.

Foto: Pul Pervogo Lukasenkova-hovorkyna Bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko (v strede) na summite Šanghajskej šestky. Hovorkyňa Natalia Ejsmontová sedí vľavo za ním.

Voľbu, ktorá padla na ňu, považovala za prekvapujúcu, ale na druhej strane v nej videla logiku. „Pri práci v televízii a najmä pred kamerou vždy pochopíte, čo je na očiach. Človek je hodnotený prakticky každú minútu svojho výkonu. Každý moment je pripravený tvorivo reagovať," poznamenala vtedy pre server Tut.

Keď Ejsmontová prišla robiť do prezidentského paláca, mala za sebou osem rokov televíznej práce. Hovorilo sa, že Lukašenko jej dal ponuku preto, aby vylepšil svoj imidž. Šarmantnú tmavovlásku si totiž obľúbili mnohí bieloruskí televízni diváci.

Naučená z televízie, že obraz býva niekedy viac ako slovo, mala asi hlavný podiel na tom, že Lukašenko sa objavuje na nahrávkach určených pre internet. Svoj kanál Pul Pervogo má na sociálnej sieti Telegram, kde zverejňuje fotografie aj videonahrávky. Jazdí na traktore a dáva rady roľníkom, šéfov futbalového klubu upozorňuje, že hráči nemôžu za výborné platy predvádzať mizerné výkony.

Niektoré videá sú naozaj bizarné, aspoň jeden dôkaz: generálom rozpráva, že jeho synovi v tínedžerskom veku sa nepozdávali lekárničky pre vojakov. Prišiel preto s nápadom, ako ich vylepšiť. Vyrobili také, ktoré sú podľa prezidenta lepšie ako základná zdravotnícka výbava armád členských krajín NATO…

Server Meduza napísal, že Ejsmontová sa postarala o to, že Lukašenko stratil kontakt s realitou. Možno je to prehnané tvrdenie, pretože odtrhnutý od skutočnosti vyzeral byť už predtým, ako k nemu nastúpila. Faktom však zostáva, že hovorkyňa nepochybne filtruje časť informácií, ktoré sa k nemu dostávajú.

Ejsmontová sa vôbec netají tým, že demokracia znamená v bieloruskom režime cudzí pojem. „Diktatúra – to je naša značka," vyhlásila v roku 2019 v rozhovore pre televíznu stanicu ONT. Tvrdila, že inde je chaos alebo sú nepokoje. „Zdá sa mi, že ak nie dnes, tak zajtra môže vo svete vzniknúť dopyt po diktatúre. Preto v diktatúre v našom súčasnom chápaní vidíme v prvom rade poriadok, disciplínu a absolútne normálny, spokojný život," objasnila.

A Lukašenko? Ten vníma diktatúru ako svoju veľkú službu vlasti: „U nás sa diktatúra vyznačuje tým, že všetci v sobotu a v nedeľu oddychujú, ale prezident pracuje," vyhlásil v roku 2020. Ejsmontová nie je bežná hovorkyňa. Nielen rozpráva v mene svojho šéfa, na základe jeho dekrétu z roku 2017 má dôležitú kompetenciu: „Môže dávať pokyny štátnym orgánom, aby plnili úlohy zadané Lukašenkom," upozornil server Zerkalo.

V autoritárskom režime má Ejsmontová jediného prípustného kritika. Je ním už zmienený Lukašenkov syn, najmladší z jeho troch detí. Často prostoreký prezident sa zdôveril, že ju nemá rád: „Hlavný nepriateľ Nikolaja je Ejsmontová," povedal pre server Naša Niva pred siedmimi rokmi, keď potomok mal ešte len dvanásť rokov. Pokračoval, že Nikolaj na ňu hundre, keď ju zahliadne na televíznej obrazovke: „Čo to tam za teba rozpráva?" Najviac mu asi prekážalo, keď ho zvykla štylizovať na fotografovanie počas oficiálnych príležitostí.

Nikolaja však začal ťahať na verejnosť jeho otec. Prvýkrát sa s ním ukázal na vojenskej prehliadke už v roku 2008, čiže šesť rokov predtým, ako v prezidentskom paláci zamestnal Ejsmontovú.

Hovorkyňa potvrdila, že v detstve to s Nikolajom nemala ľahké. Všetko vraj však zvládla. Dokonca aj to, čo vyznieva neuveriteľne – že by Lukašenko netušil, kam chodieva jeho syn. Ejsmontová povedala Komsomoľskej pravde, že v zime 2018 tajne (myslené bez vedomia otca) vozila Nikolaja na hudobné skúšky. Chlapec nacvičoval s rovesníkmi koncertné vystúpenie. Napokon keď v sále pred Lukašenkom zahral na klavíri, diktátor vypustil od dojatia slzu…

Ejsmmontová sa zosobášila v roku 2010. Za manžela si zobrala kolegu z televízie. Keďže mali svadbu v zimnom období, medové týždne odložili na jar 2011, aby si mohli vychutnať rozkvitajúci Paríž. Do hlavného mesta Francúzska sa už možno nikdy nedostane, čo rovnako platí o všetkých členských štátoch EÚ. Po auguste 2019, keď Lukašenko dal brutálne potlačiť pokojné demonštrácie proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb, ju únia zaradila na svoj sankčný zoznam osôb.