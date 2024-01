"Absolútne výkaly", sťažujú sa ruskí delostrelci na Kimove podradné granáty

Telegramový kanál Grey Zone, blízky Jevgenijovi Prigožinovi, zakladateľovi Vagnerovej žoldnierskej armáde, ktorý vlani za podozrivých okolností zahynul v troskách lietadla počas letu z Moskvy do Petrohradu, pripomína, že ruská armáda dostáva granáty aj z Iránu. Tie podľa delostrelcov inváznej armády „nie sú zlé", píše Grey Zone. Severokórejské však vojaci „preklínajú“, dodáva. Vzhľadom na nízku kvalitu strelného prachu sa používajú len v situáciách, kde „presnosť a vlastne aj to, či strela vyletí z hlavne, sú najmenej dôležité“.

„Čo sa týka severokórejských reaktívnych striel, tie lietajú podľa delostrelcov, ktorí so mnou spolupracujú, na takmer polovičný dosah ako napríklad naše,“ tvrdí autor kanála Grey Zone.

Iránske granáty zanechávajú stopy sadzí, od ktorých treba zbraň prácne čistiť, ale lietajú „veľmi dobre,“ píše aj telegramový kanál Portfeľ Genštaba. Severokórejské granáty míňajú svoj cieľ, dodáva s vysvetlením, že náplň pušného prachu v nábojniciach často nie je taká, ako sa uvádza.

„Absolútne výkaly. Ak granát doletí a vybuchne, obsluha delostreleckej batérie má sviatok, všetci tancujú a spievajú chválospevy na predsedu Kima. Ak náboj nedoletel a spadol na hlavy našej pechoty, poďakujte polovyhladovaným kórejským tínedžerom, ktorí ho zmontovali za misku ryže,“ poznamenáva sarkasticky Alexej Larkin, expert vojenského blogu WarGonzo. Ruská armáda by podľa neho nemala očakávať od severokórejských výrobcov žiadne high-tech zbrane, „ak nie sú schopní zostaviť jednoduchý projektil pre delo“.

Severná Kórea dodala Rusku na vojnu proti Ukrajine nielen milión delostreleckých granátov, ale aj niekoľko typov rakiet, informovala už v novembri juhokórejská rozviedka. Podľa Soulu zo severokórejského prístavu Rajin do Vladivostoku dopravili asi 2000 kontajnerov so zbraňami. Do týchto kontajnerov je podľa portálu Moscow Times možné naložiť viac ako 200-tisíc delostreleckých granátov kalibru 122 mm alebo viac ako 1 milión nábojov kalibru 152 mm.

Už predtým agentúra Bloomberg písala, že Severná Kórea dodala Rusku viac ako milión delostreleckých granátov pre jeho invázne jednotky Ukrajine, vyslala aj poradcov, ktorí mali ruských delostrelcov zaškoliť pre ich používanie. Podľa odhadov západných spravodajských služieb za to režim diktátora Kim Čong-ila mohol od Moskvy zinkasovať až 3 miliardy dolárov.