ONLINE: Pre ukrajinské letectvo sú prioritou F-16, nie útočné A-10, ktoré sa páčia pechote

6:50 Prioritou letectva ukrajinských vzdušných síl zostáva získavanie viacúčelových stíhačiek F-16 od západných partnerov na získanie vzdušnej prevahy, po ktorej možno v budúcnosti uvažovať o možnostiach pre útočné lietadlá a útočné vrtuľníky na priamu podporu pozemných jednotiek, uviedol Jurij Ihnat, hovorca ukrajinských vzdušných síl, pre Ukrajinskú pravdu.

„Postoj vzdušných síl k prijímaniu západných lietadiel zostáva: prioritou sú F-16, na ktorých momentálne cvičia naši piloti. Môžu existovať rôzne modifikácie, ale sú to presne viacúčelové lietadlá schopné pôsobiace na vzdušné, pozemné a povrchové ciele. Preto je F-16 multifunkčný a môže vykonávať množstvo týchto funkcií so širokou škálou zbraní,“ uviedol Ihnat. Reagoval na slová generála Syrského, šéfa pozemných síl, ktorý by rád videl v boji lietadlá A-10, určené na pomoc pozemným vojskám.

Ihnat poznamenal, že lietadlo A-10 plní jedinú funkciu: môže poskytovať palebnú podporu pozemným jednotkám a poskytovať silné údery na nepriateľské pozície na zemi. Navyše, údržba lietadla A-10 je oveľa drahšia ako údržba F-16, povedal pre Ukrajinsku pravdu.

“Platforma A-10 bude pre letectvo príliš zaťažujúca, na vývoj tohto lietadla jednoducho nemáme dostatok zdrojov, materiálnych aj ľudských,” hovorí Ihnat.

Ukrajina potrebuje svoje vojnové úsilie podporiť väčším počtom vojenských lietadiel, a to aj takými, ako sú americké bojové lietadlá A-10 určené na priamu leteckú podporu pozemných síl, alebo aj lietadlá schopné niesť riadené strely ďalekého doletu. V rozhovore poskytnutom agentúre Reuters to nedávno povedal veliteľ ukrajinských pozemných síl generál Oleksandr Syrskyj.

Stroj A-10 Thunderbolt II je podzvukové bojové lietadlo skonštruované v Spojených štátoch. Do výzbroje bol zaradený v 70. rokoch. "Hovoril by som o A-10 ako o možnosti, ak nám ich dajú. Nie je to nový stroj, ale je spoľahlivý a osvedčil sa v mnohých vojnách. Unesie širokú škálu zbraní pre ničenie pozemných cieľov na pomoc pechote,” povedal generál.

Syrského volania po ďalších lietadlách prichádza v čase, keď nový veľký balík americkej vojenskej pomoci pre Kyjev zablokovali spory medzi americkými zákonodarcami. Syrskyj sa domnieva, že A-10 by mohol poskytnúť zásadnú podporu pozemným silám, keď sa pokúsia chopiť iniciatívy proti dobre vyzbrojenému nepriateľovi. „Je to lietadlo vhodné na ničenie pozemných cieľov: Tankov, delostrelectva a všetkého, čo pôsobí proti pechote,“ povedal.

Zelenskyj: Stíhačky F-16 nám dodajú novú energiu Video

Dôležitú úlohu na ukrajinskom bojisku by podľa generála mohli zohrať aj bojové vrtuľníky AH-64 Apache a AH-1 Super Cobra, rovnako ako vrtuľník UH-60 Black Hawk.

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu Kyjev nalieha na západných spojencov, aby dodávali čoraz vyspelejšie zbrane a muníciu, vrátane obrnených vozidiel, tankov, rakiet dlhého doletu a stíhačiek. Očakáva sa, že prvé stíhačky F-16 dorazia na Ukrajinu v tomto roku, aj keď ich dopad na priebeh vojny by mohla obmedziť doterajšia prevaha ruského letectva.

Ukrajina vlani v lete podnikla veľkú protiofenzívu, ktorá ale nedosiahla zásadný prelom, a to aj preto, že sa ruské sily na východe a juhu krajiny zakopali na obranných líniách. Ruské vojská v súčasnosti podľa generála nepretržite útočia na niekoľkých úsekoch frontu, avšak ukrajinské sily podnikajú obmedzené protiútoky. „Vedieme aktívnu obranu, len sa nebránime, ale neustále prechádzame do protiútoku a miestami do ofenzívy,“ povedal.

Okrem volania po ďalších lietadlách Ukrajina požiadala spojencov o urýchlenie dodávok delostreleckej munície, pretože niektoré jednotky sa sťažovali, že sa im míňa. Kým čoraz väčší vplyv na bojisku majú drony, delostrelectvo je oporou pre obe armády. Hoci sa zdá, že vojna sa ocitla v slepej uličke na frontovej línii dlhej asi 1000 kilometrov, Syrskyj, ktorý sa vyznamenal pri obrane Kyjeva na začiatku roka 2022 aj pri bleskovej protiofenzíve v Charkovskej oblasti v tom istom roku, sa domnieva, že budúce prielomy sú stále možné.

„Šanca je vždy. Len ju treba nájsť a využiť,“ odpovedal na otázku ohľadom obratu vo vojne v prospech Ukrajiny. Nie je podľa neho možné, aby Rusko malo úplne všade rovnako dobre vybudovanú robustnú obranu, slabiny podľa neho budú vždy.