Kult osobnosti aj strach. Trump buď primárky vyhrá, alebo zničí šance republikánov

Ak sa nestane nič nepredvídané, demokratov v ňom bude zastupovať súčasný prezident Joe Biden. Jasným favoritom republikánskych primárok je populistický exprezident Donald Trump. No aj on musí svoju pozíciu potvrdiť hneď na začiatku vo volebných zhromaždeniach v štáte Iowa. To, čo čaká v prezidentských primárkach kandidátov, pre Pravdu vysvetlil expert na prieskumy J. Miles Coleman z Centra pre politiku na Virgínskej univerzite.

Ak sa pozrieme na celoštátne prieskumy týkajúce sa republikánskych prezidentských primárok, Donald Trump v nich jasne vedie. Väčšinou má podporu viac ako 60 percent, jeho hlavní súperi bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová a guvernér Floridy Ron DeSantis sú pod 15 percentami. Znamená to, že je takmer isté, že Trump vyhrá republikánske primárky?

Zdá sa, že Trump to má do veľkej miery pod kontrolou. Je to zaujímavé, lebo keby sme sa rozprávali v roku 2022, všetka pozornosť sa sústreďovala na DeSantisa ako na najväčšieho rivala bývalého prezidenta. Je guvernérom na Floride, čo je zvyčajne štát naklonený republikánom, ale len mierne. No DeSantisa tu zvolili s 20-percentným náskokom. Republikáni mali pocit, že on by mohol Trumpa poraziť. S kampaňou asi príliš dlho otáľal, a keď ju vlani v máji oznámil, spravil to neohrabane na sociálnej sieti Twitter. Takže aj to je dôvod, prečo DeSantis zaostáva. Zdá sa však, že Trumpovi pomáha i to, že čelí mnohým obvineniam.

Tie voličov teda neodrádzajú?

Trump hovorí ľuďom, že prezident Joe Biden ovláda ministerstvo spravodlivosti a že keď vláda môže ísť po ňom, môže ísť aj po nich. V skutočnosti exprezident čelí vážnym obvineniam. No viete, ja som umiernený demokrat a usilujem sa vnímať argumenty oboch strán. Ale moja stará mama neustále pozerá Fox News. Nechcem z nej robiť nejaký príklad, ale myslí si, že tie obvinenia sú len samé hlúposti. Vyzerá to tak, že vždy, keď Trump čelí nejakému problému so zákonom, jeho popularita u republikánov sa zvýši.

Kandidáti dnes absolvujú volebné zhromaždenia v Iowe a potom primárky v New Hampshire (23. január). Čo by bol v týchto dvoch kolách najlepší výsledok pre Trumpa, Haleyovú a DeSantisa?

Čo sa týka Trumpa, najlepšia by pre neho bola absolútne jasná výhra v Iowe. Môže sa stať, že zvíťazí v každom okrese, a potom si tento úspech vezme do New Hampshire. Ak vyhrá v Iowe, Trump by mohol tvrdiť, že je úspešný i tam, kde predtým nebol. V tomto štáte počas primárok v roku 2016 prehral s Tedom Cruzom. V prípade DeSantisa je to o tom, že veľkú pozornosť venoval Iowe a New Hampshire trochu odignoroval, ale zišlo by sa mu tam slušné druhé až tretie miesto. Pre Haleyovú by zase bolo ideálne, keby v Iowe porazila DeSantisa a skončila druhá a v New Hampshire by zvíťazila, čo niektoré prieskumy naznačujú. Jej problémom však je, že nebude mať až tak veľa času, aby si dokázala vybudovať lepšiu pozíciu. Vo februári sa volí v Južnej Karolíne, čo je Haleyovej domovský štát. Ak tam prehrá, Trump bude tvrdiť, že za ňu nehlasujú ani ľudia, ktorí ju najlepšie poznajú. Vyzerá to tak, že výhra exprezidenta je akoby nevyhnutná. No podobne to bolo v prípade Hillary Clintonovej. Nevravím, že sa Trumpovi stane to, čo sa prihodilo demokratke, keď v roku 2008 nevyhrala primárky. Ale stáva sa, že Iowa a New Hampshire majú vplyv na voličov, hoci nereprezentujú to, čo si myslí zvyšok krajiny. Nedajú sa vylúčiť ani nejaké čudné výsledky. Vplyv môže mať i to, že v Iowe má byť v deň volebných zhromaždení mínus 20 stupňov. Nevieme, akí voliči prídu.

V prípade, že Trump zvíťazí v primárkach, ale v súboji o Biely dom bude porazený, z jeho slov je jasné, že porážku nehodlá uznať a stále konšpiruje o voľbách z roku 2020 a útoku na Kongres zo 6. januára 2021. Jeho klamstvá si určite uvedomuje aj veľa republikánov, ale napriek tomu sú ochotní ho podporovať. Čo to hovorí o tom, ako Trumpova strana vníma demokraciu?

Ako som vravel, som umiernený demokrat. Môj priateľ John Couvillon z Louisiany, ktorý sa tiež zaoberá prieskumami, je umiernený republikán. Niekedy, keď sa stretneme, on rozpráva o šialených ľuďoch v jeho strane a ja za o tých mojich. Myslím si, že Trumpovi stúpenci to vnímajú tak, že Amerika už nie je taká, aká bola. Chcú sa vrátiť späť, aj keby sa na to mali použiť prostriedky mimo ústavného rámca. Je to trocha zábavné, lebo tieto veci vyčítali kritici demokratovi Barackovi Obamovi, ale Trumpov kult osobnosti je väčší. Kam sa dostala Republikánska strana, sa dá ukázať na príklade Mitta Romneyho. V roku 2012 bol jej prezidentským nominantom. No teraz je v strane v podstate vyvrheľom a v Kongrese končí, lebo Trumpa otvorene kritizuje. Exprezidenta nemajú radi ani mnohí republikánski lídri vo Washingtone, ale nehovoria to nahlas. Obávajú sa, že keby išli verejne proti nemu, prehrali by nasledujúce primárky.

Čo by stalo, keby Trump predsa len nezískal republikánsku nomináciu? Išiel by do volieb ako nezávislý prezidentský kandidát?

Nominant, ktorého nepodporujú republikáni alebo demokrati, má v USA problém dostať sa na hlasovacie lístky v každom štáte. Trump by to však mohol zvládnuť aspoň niekde. Amerika je stranícky polarizovaná. Žiadnemu kandidátovi sa nemôže podariť vyhrať voľby tak jasne, ako to v minulosti dokázali republikán Ronald Reagan či demokrat Lyndon B. Johnson. Bez ohľadu na to, kto ste, ak patríte do jedného straníckeho tábora, bude vás voliť 46 až 47 percent za voličov. O tom, kto nakoniec zvíťazí, rozhodne päť až šesť percent hlasujúcich. Keby Trump kandidoval ako nezávislý, a niekde by získal dostatok hlasov, malo by to vplyv na prezidentské voľby.

Pomohlo by to demokratom?

Vo všeobecnosti je Trump výrazne nepopulárny. Je však veľmi obľúbený medzi bielymi mužskými voličmi z pracujúcej triedy. Títo ľudia často ani nehlasujú. V roku 2016 si však Trump získal ich podporu, a preto vyhral. A takmer sa mu to podarilo aj v roku 2020. V štátoch, ako sú Pensylvánia, Wisconsin či Michigan, v minulosti vyhral demokrat Obama. Trump to však v roku 2016 otočil. Ak by bol teraz nominantom republikánov niekto iný, nie je jasné, ako by to dopadlo. DeSantisa by asi volili ľudia s nižším vzdelaním. Ale nemyslím si, že by bol pre pracujúcu triedu taký príťažlivý ako Trump.