Hamas tvrdí, že mnoho rukojemníkov zrejme zomrelo a viní z toho Izrael

Mnohí rukojemníci, ktorých palestínski militanti uniesli začiatkom októbra pri útoku na Izrael a zavliekli ich do Pásma Gazy, boli pravdepodobne zabití. Oznámil to v nedeľu hovorca ozbrojeného krídla hnutia Hamas Abú Ubajdá, ktorý zodpovednosť za to pripísal izraelskému vedeniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.