Brunejský princ sa žení desať dní. Jeho otec má zbierku tisícok luxusných áut

Jeden z najžiadanejších slobodných mužov v Ázii si našiel nevestu, ich vstup do manželstva je označovaný za svadbu desaťročia.

V Bruneji sa oženil 32-ročný princ Abdul Matín, ktorý si zobral za ženu o tri roky mladšiu Anišu Rosnahovú. Slávnostné obrady spojené so sobášom trvajú až desať dní.

Brunej je sultanát, ktorého rozloha je zhruba deväkťrát menšia ako územie Slovenska a má len približne 450-tisíc obyvateľov. Miniatúrny štát je výnimočný tým, že mu patria bohaté náleziská ropy i zemného plynu. Absolutistická moc sa nachádza v rukách 77-ročného sultána Hassanala Bolkiaha, ktorý vládne už od októbra 1967 (mal vtedy ešte len 21 rokov).

Foto: SITA/AP Brunei Royal Wedding Brunejský sultán Hassanala Bolkiah leje vonný olej na ruky Aniše Rosnahovej, nevesty jeho syna Abdul Matín, na ich svadobnom obrade.

Princ, ktorého sultán ženil, je jeho desiate dieťa (v poradí štvrtý zo synov). Abdul Matín je v širšom regióne veľmi obľúbený, zvlášť medzi ženami, o čom napovedá, že má až 2,5 miliónov sledovateľov na sociálnej sieti Instagram.

Obyvatelia Bruneju sa dozvedeli o zásnubách princa na jeseň minulého roku. Jeho vyvolenou sa stala vnučka sultánovho významného poradcu. O jej súkromí sa vie veľmi málo; isté je to, že vlastní cestovnú kanceláriu.

Princ vyštudoval medzinárodnú politiku a diplomaciu v Londýne. Pred štúdiom absolvoval tiež v Británii prestížnu Kráľovskú vojenskú akadémiu v Sandhurste. Dokáže zoskakovať s padákom, naučil sa lietať v helikoptére.

Keď nastúpil do Sandhurstu, bol jedným z najmladších nováčikov (mal vtedy osemnásť rokov). Vojenský kurz, ktorý trval 44 týždňov, je mimoriadne náročný. Výcvik je zameraný na zdokonalenie fyzickej kondície i na pestovanie psychickej odolnosti. Za najviac vyčerpávajúce označil tri dni kopania zákopov. Vysilení vojaci si nesmeli ani na chvíľu zdriemnuť, velitelia ich okamžite upozornili, aby vzali späť do rúk lopaty.

„Alebo iný príklad: Museli sme prejsť 74 kilometrov dlhú trasu bez prestávky a cez sedem vrchov za 24 hodín. Keď sa však obzriem späť, bola to najlepšia vec, akú som robil, pretože ma to telesne i duševne posilnilo," povedal princ pre časopis GQ.

Abdul Matín, ktorý má hodnosť majora, sa ženil v uniforme. Obrúčku si vymenil s nevestou pri moslimskom svadobnom obrade v mešite.

Foto: SITA/AP Brunei Royal Wedding Na svadobnej hostine v banketovej sále Paláca svetla viery sa zúčastnilo približne 5-tisíc hostí.

Čo sa týka slávností spojených s pompéznou svadbou, tento pondelok večer sa uskutoční banket v honosnom sultánovom sídle. Magazín People odhadol, že na sobáš pozvali až približne 5-tisíc hostí. Palác svetla viery (oficiálny názov) postavili v roku 1984. Náklady vyšli na 1,5 miliardy amerických dolárov. Sídlo sultána, kde úraduje aj vláda, pozostáva z 1788 izieb. Do veľkej banketovej sály sa zmestí zhruba toľko ľudí, ako People odhadol počet hostí.

V paláci sa nachádzajú klimatizované stajne pre približne dvesto sultánových koní. Špecialitou vládcovho sídla je to, že k nemu patrí obrovská garáž. Ide o celosvetový unikát. Sultán vlastní až zhruba sedemsto luxusných automobilov. Server Hot Cars napísal, že to je nepochybne najdrahšia zbierka áut na svete: „Ich celková hodnota je odhadovaná na 5 miliárd dolárov." Môže si to dovoliť, pretože jeho bohatstvo má hodnotu okolo 28 miliárd dolárov.

Posadnutosť sultána tátošmi na štyroch kolesách je takpovediac bezhraničná: podľa Hot Cars napríklad má až 600 automobilov značky Rolls-Royce, medzi nimi jeden vyzdobený 24-karátovým zlatom. Vozidiel typu Bentley má údajne 400 a Porsche 200. Mnohé z nich sú vyslovene zberateľské kusy – nikdy s nimi nikto nejazdil, možno s výnimkou testovacej jazdy v automobilkách, odkiaľ putovali k sultánovi.