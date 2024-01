Najnovšie izraelské útoky zabili v Pásme Gazy viac ako 60 ľudí, tvrdí Hamas

Tlačový úrad Hamasu uviedol, že intenzívne izraelské útoky a delostrelecká paľba zasiahli mestá Chán Júnis, Rafah a okolie mesta Gaza. Desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia.

Izrael údajne cielil svoje útoky aj na dve nemocnice, dievčenskú školu a desiatky obytných domov.

Nemocnice, ktoré sú chránené na základe medzinárodného humanitárneho práva, sú terčmi izraelských útokov od začiatku vojny v Pásme Gazy vlani v októbri.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Podľa izraelskej armády totiž Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.

Vojna v Pásme Gazy sa začala po brutálnom útoku militantov z Hamasu na Izrael vlani 7. októbra, pri ktorom zabili približne 1140 ľudí, väčšinou izraelských civilistov. Ďalších zhruba 250 ľudí uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy.

Izrael na útok Hamasu reagoval raketovými útokmi a náletmi na Pásmo Gazy a pozemnou inváziou, pri ktorej podľa gazských úradov zahynulo už viac ako 23 000 ľudí, väčšinou žien a detí.