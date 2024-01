Muž v Izraeli vrazil autom do skupiny ľudí, o život prišla najmenej jedna osoba

Izraelská polícia zadržala muža, ktorý je podozrivý, že v pondelok v stredoizraelskom meste Ra'anana autom vrazil do skupiny ľudí. Zahynula pritom 70-ročná žena a zranenia utrpelo najmenej 18 ľudí, z toho stav piatich je vážny. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na izraelskú záchrannú službu Magen David Adom (MDA), ako aj agentúra DPA.