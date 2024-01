ONLINE: Ďalší mierový summit o Ukrajine zastrešia Švajčiari. Zelenskyj tam nechce mať Rusko

Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny, sa zúčastňuje spoločnej tlačovej konferencii so švajčiarskou federálnou prezidentkou Violou Amherdovou v pondelok 15. januára 2024.

Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny, sa zúčastňuje spoločnej tlačovej konferencii so švajčiarskou federálnou prezidentkou Violou Amherdovou v pondelok 15. januára 2024.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 692 dní Ukrajinci hlásia zostrelenie prieskumného lietadla A-50 Video Zdroj: Telegram/Anton Heraščenko

Čítajte viac 691. deň: Zlý deň pre Rusov. Kyjev hlási zostrelenie dvoch veliteľských lietadiel

6:15 Švajčiarsko usporiada mierovú konferenciu o Ukrajine na najvyššej úrovni, uviedla prezidentka alpskej krajiny Viola Amherdová. Podľa nej sa tak stane na základe žiadosti hlavy ukrajinského štátu Volodymyra Zelenského, ktorý v pondelok pricestoval do Švajčiarska. Informovali o tom svetové agentúry.

„Na mierovom summite sme otvorení všetkým krajinám, ktoré rešpektujú našu zvrchovanosť a územnú celistvosť,“ citovala agentúra Reuters z vyjadrenia Zelenského po rokovaní s Amherdovou v Berne.

Podľa agentúry DPA tím Zelenskyj vylúčil možnosť, že by sa na rokovaniach zúčastnilo aj Rusko, ktoré na Ukrajinu pred dvoma rokmi vojensky zaútočilo a zabralo rozsiahle územia na juhu a východe krajiny. Ukrajinský prezident zároveň vyjadril želanie, aby sa vrcholnej schôdzky zúčastnila tiež Čína a krajina takzvaného globálneho Juhu.

Amherdová neuviedla, kedy by sa konferencia mala konať. Povedala však, že prípravy na ňu začnú švajčiarski a ukrajinskí diplomati už v nasledujúcich dňoch.

„Tento summit by mal byť impulzom pre to, čo sme už dosiahli. Mal by tiež konštatovať, že koniec vojny môže byť iba spravodlivý a že obnovenie platnosti medzinárodného práva musí byť naozaj úplné,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

V príspevku sa tiež poďakoval neutrálnemu Švajčiarsku za to, že Ukrajine poskytuje humanitárnu pomoc, dlhodobú finančnú a politickú podporu a tiež že sa pridalo k protiruským sankciám.

Amherdová na túto tému podľa denníka Neue Zürcher Zeitung uviedla, že Švajčiarsko pripravuje ďalší balík pomoci Ukrajine v hodnote 1,5 miliardy frankov.

Formát summitu vo Švajčiarsku má podľa agentúry DPA nadviazať na štyri konferencie o ukrajinskom mierovom pláne, ktoré sa doteraz konali v Dánsku, Saudskej Arábii, na Malte a v nedeľu vo švajčiarskom Davose. V Davose sa stretnutia na nižšej úrovni zúčastnilo 83 krajín a medzinárodných organizácií, nie však Čína. Plán vymenúva základné predpoklady pre mier, ktoré Kyjev sformuloval do desiatich bodov. Patrí medzi ne stiahnutie Ruska zo všetkých častí krajiny, tresty pre ruských vojnových zločincov a reparácie.

Po rokovaní s vedúcimi predstaviteľmi Švajčiarska sa Zelenskyj po prvýkrát osobne zúčastní na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, na ktorom by mali byť prítomní zástupcovia ôsmich desiatok štátov vrátane krajín skupiny G7, členov Európskej únie a viacerých mimoeurópskych krajín.

Švajčiarsky minister zahraničia Ignazio Cassis v nedeľu uviedol, že do spoločného úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine treba zapojiť Čínu. Dôležitú úlohu by podľa neho mohli zohrať tiež krajiny ako Brazília, India alebo Juhoafrická republika, ktoré s Ruskom udržiavajú dialóg a ktoré sa na rokovaniach v Davose zúčastňujú.