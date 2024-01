Z V4 zostali podľa Fica dvaja. Napriek tomu s Orbánom nevytvorili suverénny tandem

Premiér Fico na návšteve u Orbána v Budapešti Video

Okrem podpisovania bilaterálnych dohôd rokovali premiéri za zatvorenými dverami o rôznych témach vrátane cezhraničnej spolupráce či európskych záležitostí. Maďarský server Blikk.hu však poznamenal, že Fico nepodporuje Orbána vo všetkých otázkach. Ani v Bruseli spolu s Orbánom nevytvoril tandem proti Ukrajine.

Lídri sa v utorok venovali téme Ukrajiny, no dotkli sa aj situácie v Izraeli a Palestíne. Fico však v rozhovore pre Pravdu zdôraznil, že práve V4 má hľadať riešenia na problém. „Musíme mať riešenia na najaktuálnejšie veci a bohužiaľ tieto riešenia dnes Európska únia neprináša,“ ozrejmil.

V4 je však podľa Fica úplne rozbitá a záujem na jej fungovaní má už len on a maďarský premiér Orbán. Fico to vyhlásil minulý týždeň v televízii Joj 24. „Z nás sme už len dvaja v tomto okamihu, a to ja a Viktor Orbán, ktorí máme záujem na fungovaní V4. Viem, že Česká republika, ktorá je momentálne predsedajúcou krajinou V4, je veľmi pesimisticky naladená k fungovaniu V4 a považujem to za obrovskú chybu,“ povedal Fico.

Suverénny štát

Hoci sa podľa Fica z V4 stáva V2, má na stav niektorých vecí odlišný pohľad ako jeho maďarský náprotivok. No naďalej zastáva suverénny postoj členských štátov.

„Ak tvrdíme, že Brusel by nemal určovať témy sociálnej demokracie, ale mali by sme si ich určovať na Slovensku sami neznamená, že nie sme ľavica. To, že nedávame do popredia témy, ktoré sú dôležité pre bruselskú ľavicu, ako sú práva sexuálnych menšín alebo možno otázka marihuany, neznamená, že nie sme ľavičiari. Naopak, ja si myslím, že zdôrazňovanie domácich tém je to, čo nám umožňuje prežiť,“ ozrejmil Fico pre Pravdu.

Podľa portálu Blikk sa však Ficova rétorika v určitých prípadoch podobá Orbánovej, ale v dôležitých otázkach, akými sú vojna na Ukrajine, presun zbraní či zmena rozpočtu Európskej únie už z rôznych pohnútok maďarský postoj nepodporí.

Potom ako vlani Smer vyhral predčasné voľby, analytici varovali, že premiérova rétorika je pri otázkach Ukrajiny veľmi podobná ako tá Orbánova. Analytici sa obávali, že slovenská zahraničná politika sa bude uberať podobným smerom ako maďarská a že aj Slovensko bude blokovať rozhodovanie EÚ o pomoci Ukrajine.

Slovensko však pol roka od volieb len zastavilo dodávky zbraní na Ukrajinu, no v Bruseli proti európskym záujmom neprotestuje. Napríklad na decembrovom summite EÚ sa Fico nepostavil na stranu Orbána v otázke začatia prístupových rokovaní medzi Bruselom a Kyjevom, ale ani v otázke veta pomoci Únie pre Ukrajinu. Na druhej strane Fico kritizoval EÚ, že chce na Ukrajinu poslať 17 miliárd eur, pričom tieto peniaze by sa dali použiť inde, napríklad na pokrytie výdavkov spojených s migráciou.

Slovenský premiér v otázke migrácie zastáva postoj, že každého nelegálneho imigranta treba zadržať a deportovať alebo vrátiť do Maďarska. S Maďarskom však zatiaľ v tejto záležitosti nedošlo k dohode. Fico aj práve preto zdôrazňuje dôležitosť V4 a vlani priznal, že chce venovať pozornosť bilaterálnym rozhovorom so všetkými tromi predsedami vlád. Je presvedčený, že práve spoločný postup všetkých štyroch krajín dokáže každej z nich pomôcť presadiť svoje postoje v rámci EÚ.

„Keď sa dajú dohromady štyri krajiny, ktoré zastupujú okolo 65 miliónov obyvateľov, tak to rešpektujú aj tí najväčší európski hráči. Vedia, že bez nás nebudú vedieť prijímať vážne rozhodnutia a že sa s nami musia dohodnúť,“ upozornil. „V tom je fantastická príležitosť a jedinečnosť V4. Ale politické pomery v rámci regiónu sú dnes nastavené tak, ako sú.“

Zároveň si však myslí, že zahraničná politika krajiny by nemala byť „povinne jednostranne západne orientovaná“.

„Dopredu opakujem, budem vetovať a blokovať také rozhodnutie európskych inštitúcií, ktoré by znamenalo, že buď prijmeme migrantov, alebo ak neprijmeme, za každého zaplatíme pokutu dvadsaťtisíc eur za hlavu každého migranta. My sme suverénna krajina a my sa sami musíme rozhodnúť, čo urobíme. Ja som za solidaritu a som pripravený, ak je to treba, aj pomôcť krajinám, odkiaľ migranti prichádzajú. Pomôcť im vybudovať takú infraštruktúru, aby odtiaľ neodchádzali a neprichádzali do Európy,“ ozrejmil Fico.

Bratislava a Budapešť

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uplynulý víkend hovoril o možných témach rokovania Fica s Orbánom, v ktorom ako hlavný bod programu uviedol rozvoj cezhraničnej dopravy, a to zriadením autobusových liniek a obnovením železničných spojení prihraničných regiónov Slovenska a Maďarska.

Tie by mali pomôcť ľuďom žijúcim na oboch stranách hranice. Šéf maďarskej diplomacie tiež naznačil, že spolupráca by sa mohla rozšíriť aj na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť o obyvateľov prihraničnej oblasti.