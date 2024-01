Pavel: Ak by Katar zatlačil na Hamas, pomohlo by to k prepusteniu rukojemníkov

Ak by Katar zatlačil na vedenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, výrazne by to pomohlo zlepšiť situáciu so zadržiavanými izraelskými rukojemníkmi v Gaze a viesť k ich prepusteniu, ako aj zastaveniu ozbrojených aktivít v palestínskej enkláve. V utorok to vyhlásil český prezident Petr Pavel, ktorý je na dvojdňovej návšteve Izraela, odkiaľ zamieri práve do Kataru, informuje spravodajkyňa TASR.