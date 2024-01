Republikáni by pre Trumpa aj zomreli. Exprezident to dokázal v Iowe

Nemôžete sedieť doma. Ak ste aj chorý ako pes, hoci budete voliť, a potom zomriete, aj tak to stojí za to. Týmito vetami povzbudzoval populistický republikán Donald Trump svojich podporovateľov pred volebnými zhromaždeniami v Iowe.

Historické víťazstvo

A ukázalo sa, že stúpenci bývalého prezidenta sú za svoj idol naozaj ochotní aj položiť životy. V Iowe sa v pondelok začal maratón republikánskych primárok, počas ktorých strana vyberie svojho nominanta do súboja o Biely dom. Trump potvrdil, že je jasným favoritom na to, aby sa 5. novembra zúčastnil prezidentských volieb.

Podľa neoficiálnych výsledkov získal v Iowe celebritný miliardár 51 percent hlasov. Voliči Trumpovi vyjadrili podporu aj v mrazivom počasí, keď ortuť teplomera klesla pod mínus 20.

Druhý skončil floridský guvernér Ron DeSantis s podporou 21,2 percenta hlasujúcich a tretia bola bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová. Ju volilo 19,1 percenta zúčastnených. Iowa sa stala pohrebiskom nádejí Viveka Ramaswamyho, ktorý získal 7,7 percenta hlasov. Následne odstúpil a podporil Trumpa.

Víťaz republikánskych primárok potrebuje na získanie prezidentskej nominácie hlasy minimálne 1 215 delegátov. Celý proces sa zavŕši na straníckom zjazde 15. – 18. júla v Milwaukee. Po Iowe má Trump vo vrecku 20 delegátov a jeho výhra je historická. Podľa BBC ešte nikdy nemal v tomto štáte víťazný kandidát taký náskok pred druhým v poradí.

"Je to veľmi výnimočná noc. A je prvá, pretože veľká noc bude v novembri, keď si vezmeme späť našu krajinu a naozaj urobíme našu krajinu opäť skvelou,“ vyhlásil Trump po výhre s jasným odkazom na jesenné voľby.

Stúpenci exprezidenta veria, že jednoznačné víťazstvo v Iowe predurčuje ich favorita na zisk prezidentskej nominácie.,,Už sa to skončilo,“ povedal pre BBC Marc Lotter, bývalý šéf komunikácie Trumpovej kampane v roku 2020. Podľa neho primárky nie sú skutočnými pretekmi a Haleyová a DeSantis už onedlho svojho rivala podporia. Lotter to prirovnal k situácii z roku 2016, keď s Trumpom o nomináciu bojovali najmä texaský senátor Ted Cruz a člen Senátu z Floridy Marco Rubio. Napriek tomu, že obaja čelili od miliardára osobným urážkam, postavili sa na jeho stranu.

V celoštátnych prieskumoch podľa portálu FiveThirtyEight.com podporuje Trumpa v primárkach 63,1 percenta republikánov, Haleyovú 11,9 a DeSantisa 11,4. Je to napriek tomu, že exprezident čelí viacerých žalobám a vyšetrovaniam od sexuálneho obťažovania až po snahu nelegálnym spôsobom zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020 v štáte Georgia.

Kritici Trumpovi vyčítajú, že jeho slová a činy viedli k útoku jeho stúpencov na Kongres 6. januára 2021. Bývalý šéf Bieleho domu doteraz tvrdí, že mu v roku 2020 ukradli víťazstvo v prezidentskom súboji s demokratom Joeom Bidenom. Ľudí, ktorí zaútočili na Kongres a skončili vo väzení, nazýva rukojemníkmi. Mnohí pozorovatelia veria, že ak sa Trump opäť strane prezidentom, týchto extrémistov omilostí.

Ešte pred volebnými zhromaždeniami v Iowe sa k tomu na sociálnej sieti Twitter vyjadril bývalý republikánsky kongresman Joe Walsh. On sám patril k najkonzerva­tívnejším populistom, no pre Trumpa sa od svojej strany odvrátil.

"Len pre pripomenutie. Človek, ktorý dnes večer zvíťazí v Iowe, je jediným prezidentom v americkej histórii, ktorý prehral voľby, odmietol ustúpiť a odmietol sa zúčastniť na pokojnom odovzdaní moci. Zneužil právomoci svojho úradu a spáchal zločiny, aby sa pokúsil zvrátiť voľby. A napriek tomu má z neho byť nominant republikánov. Takto vyzerá moja bývalá politická strana,“ uviedol Walsh.

"Osobne si myslím, že Trump je hrozbou pre americkú demokraciu. Dokonca niektorí bývalí republikáni hovoria, že keď exprezident v novembri vyhrá, pre USA to budú posledné slobodné voľby. Myslím si, že toto je príliš extrémny scenár, ale istá hrozba tu je. Trumpa skutočne nezaujímajú ústavné normy,“ reagoval pre Pravdu J. Miles Coleman z Centra pre politiku na Virgínskej univerzite.

Zaujímavé je, že Trumpovo víťazstvo v Iowe demokrati svojím spôsobom privítali. Zdá sa, že prezident Biden sa spolieha na to, že keď republikána porazil v roku 2020, dokáže to znova. Je takmer isté, že súčasný vládca Oválnej pracovne bude v novembri bojovať o znovuzvolenie, hoci aj z jeho vlastnej strany znejú hlasy, že je už na to starý. Biden má 81 rokov, Trump 77.

Šanca pre Haleyovú?

Je stále možné, že exprezident republikánske primárky nevyhrá? Stať sa to môže, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Výsledok DeSantisa v Iowe nie je úplne zlý. Avšak, nedá sa ani povedať, že je dobrý vzhľadom na to, koľko energie a peňazí „vrazil“ floridský guvernér do kampane v tomto štáte. Už 23. januára sa konajú primárky v New Hampshire. Celkovo tu je oveľa viac liberálnych voličov ako v Iowe, takže sa očakáva, že DeSantis skončí s veľkým odstupom za Trumpom a Haleyovou. Politik z Floridy oslovuje najmä konzervatívcov.

Primárky v New Hampshire by však mohli pomôcť Haleyovej, ktorá sa usiluje vystupovať ako umiernenejšia kandidátka. V tomto štáte má podľa prieskumov Trumpa na dostrel, niektoré dokonca naznačujú, že by ho mohla preskočiť.

"Trumpovi aj Bidenovi chýba vízia pre budúcnosť našej krajiny, pretože sú obaja pohltení minulosťou, vyšetrovaniami, vendetou a krivdami. Američania si zaslúžia niečo lepšie,“ povedala Haleyová po volebných zhromaždeniach v Iowe.

Asi najsilnejším argumentom političky, ktorej rodičia pochádzajú z Indie, je to, že prieskumy naznačujú, že by mohla mať najväčšiu šancu poraziť Bidena. Podľa prieskumu televízie CBS News a organizácie YouGov by Haleyová vyhrala nad demokratom v pomere 53 percent ku 45. V tomto prieskume by i zo súboja Trump verzus Biden vyšiel lepšie republikán. Bolo by to 50 : 48. A demokrata by v pomere 51 : 48 porazil aj DeSantis.