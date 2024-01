Lietanie v Rusku sa stáva nebezpečné. V decembri sa nezaobišiel bez incidentu jediný deň

V Rusku sú v poslednom čase na dennom poriadku nehody dopravných lietadiel, všímajú si médiá. Nedávne incidenty síce neskončili smrťou pasažierov, svedčia ale o vzrastajúcom nebezpečenstve cestovania lietadlom v Rusku, napísal dnes americký denník The Washington Post (WP). Do Ruska, ktoré kvôli invázii na Ukrajinu už takmer dva roky čelí západným sankciám, sa s ťažkosťami dostávajú náhradné diely.

Minulý mesiac bol na letecké incidenty v Rusku obzvlášť bohatý. Od 1. do 24. decembra sa totiž nenašiel v štatistike ani jediný deň, ktorý by sa zaobišiel bez nehody, núdzového pristátia alebo prerušenia vzletu pre technické problémy, vypočítala predtým stanica Rádio Slobodná Európa. Na niektoré dni pritom pripadalo podobných incidentov aj viac.

Predstavitelia ruského leteckého priemyslu ale aj tak podľa stanice ubezpečujú, že bezpečnosť ruských lietadiel sa nijako nezhoršila. Aby bol totiž letecký incident v Rusku klasifikovaný ako nehoda, musel by pri ňom niekto zomrieť alebo by lietadlo muselo utrpieť zásadné škody. A ruskí pasažieri síce v uplynulej dobe nezriedka kričali v lietadle od strachu, zostali ale nažive.

Hlasnú ranu počuli pri štarte napríklad 8. decembra cestujúci na palube Boeingu 737 na linke z Novosibirsku do Moskvy. Oba motory lietadla sa vznietili a začali chrliť plamene. Rovnaký deň núdzovo pristál Airbus A319 mieriaci do Petrohradu po tom, čo krátko po štarte z letiska Mineralnyje vody na juhu Ruska došlo k strate tlaku v kabíne. Videozáznamy zverejnené na platforme Telegram ale ukázali cestujúcich, ako plakali a kričali, keď sa zo stropu spustili kyslíkové masky, pripomenul The Washington Post.

Nikto z 31 ľudí na palube nezomrel ani vlani 9. januára, keď vo výške 2900 metrov klesol tlak v kabíne lietadla An-26 mieriaceho do Magadanu a z nákladnej časti vypadlo niekoľko kusov batožiny. Bez obetí sa obišiel tiež incident z 12. septembra, keď pre zlyhanie hydraulických systémov pristál Airbus A320 priamo v kukuričnom poli v Novosibirskej oblasti, a mnohé ďalšie nehody dopravných lietadiel v minulom roku.

Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu západné krajiny zakázali vývoz náhradných dielov do Ruska, ale aj poskytovanie údržby, poistenia alebo aktualizácie softvéru pri strojoch ruskej leteckej flotily. Tá pritom od západných lietadiel závisí. Ruské dopravné lety podľa WP z 95 percent obsluhujú západné lietadlá.

Niektorí ruskí analytici po vzore ruskej vlády minimalizujú nebezpečenstvo, ktoré by mohlo pri letoch ruských aerolínií hroziť. Ďalší ale pripúšťajú, že sankcie sa začínajú na ruskom leteckom priemysle negatívne podpisovať.

„Samozrejme, že sankcie ovplyvňujú bezpečnosť letov,“ povedal podľa WP v jednom z rozhovorov ruský novinár Andrej Meňšenin, ktorý sa zameriava na letectvo. „Situácia s bezpečnosťou letov v Rusku je ale oveľa lepšia, než aké boli predpovede a očakávania na začiatku roka 2022,“ dodal.

Ruské aerolínie podľa novinárov zmierňujú dopady sankcií tým, že dovážajú náhradné diely alebo repasované motory z krajín strednej Ázie, Turecka, Singapuru, Iránu a ďalších krajín. Piloti sa však nezriedka dostávajú pod tlak, keď musia v prípade zlyhania techniky robiť rozhodnutia, od ktorých závisia životy cestujúcich, pripúšťa Meňšenin.

Ďalší ruský expert na bezpečnosť letectva Andrej Patrakov je ohľadom stavu ruských lietadiel oveľa skeptickejší. Patrakov upozorňuje, že ruské úrady nechávajú aerolinky, aby využívali súčiastky dlho po uplynutí ich životnosti, čím sa zvyšuje nebezpečenstvo ich zlyhania za letu. Už pred západnými sankciami bola bezpečnosť ruského letectva podľa Patrakova „absolútne katastrofická“. Mnohé lietadlá by podľa neho teraz potrebovali údržbu, tá ale neprichádza, pretože kvôli sankciám chýbajú súčiastky. "Keď hovorím o problémoch, nie je mojím cieľom ľudí znervózňovať, robím to pre ich bezpečnosť. Niekedy je to s leteckou bezpečnosťou veľký problém a ľudia by mohli nakoniec zomrieť. Mojím poslaním je týchto ľudí uchrániť, "citoval tiež americký denník Patrakova.