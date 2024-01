Deti im nestačia? Rusko z okupovaných území deportuje aj ukrajinských seniorov

Ruské úrady prevážajú z okupovaných ukrajinských území do Ruska aj seniorov, ktoré následne umiestňujú do takzvaných stredísk dočasného ubytovania a následne spravidla do domovov dôchodcov. Príbuzní po nich často pátrajú a snažia sa sprostredkovať ich návrat domov na Ukrajinu, čo je ale veľmi ťažké a bez pomoci dobrovoľníkov niekedy aj nemožné, napísal portál Nastojaščeje vremja.