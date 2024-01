Europoslanci chcú vziať Orbánovmu Maďarsku hlasovacie práva

Z V4 zostali podľa Fica dvaja. Napriek tomu s Orbánom nevytvorili suverénny tandem Video

Návrh uznesenia sa pravdepodobne prijme pri štvrtkovom hlasovaní. Vyzýva okrem iného členské štáty EÚ, aby začali rokovať o procese, ktorým by Maďarsku odobrali hlasovacie práva, a požaduje, aby právny výbor EP preskúmal, či Európska komisia konala právne, keď Maďarsku v decembri uvoľnila 10,2 miliardy eur.

Maďarský premiér Viktor Orbán naposledy v utorok zopakoval, že nechce, aby EÚ finančne podporovala Ukrajinu zo svojho rozpočtu a pohrozil, že na februárovom mimoriadnom summite EÚ, rovnako ako vlani v decembri, zablokuje návrh na navýšenie unijného rozpočtu na obdobie rokov 2024 až 2027 a uvoľnenie ďalších 50 miliárd eur pre Kyjev.

Európska komisia (EK) spomínaných desať miliárd eur pre Maďarsko uvoľnila v predvečer decembrového summitu, na ktorom členské štáty rokovali o navýšení unijného rozpočtu a začatí prístupových rozhovorov s Ukrajinou a ďalšími krajinami.

Návrh rezolúcie parlamentu rokovanie EK spomína na viacerých miestach (rovnako ako maďarského premiéra Orbána a praktiky jeho vlády) od krokov mierených proti slobodným médiám, akademickej sfére, občianskym spolkom, až po „politicky motivované obchodné praktiky“, „zmanipulované postupy pri verejnom obstarávaní“ a „využívanie fondov EÚ na obohacovanie politických spojencov vlády“.

Maďarsko podľa návrhu textu porušilo niekoľko článkov zakladajúcich zmlúv EÚ a rozpad jeho právneho štátu je „priamym dôsledkom systémových krokov jeho vlády“, čo priamo ohrozuje finančné záujmy únie.

Sever Politico v utorok informoval, že skupina poslancov liberálnej frakcie Renew tlačí na to, aby parlament hlasoval o vyslovení nedôvery Európskej komisii, ak EK uvoľní Maďarsku ďalšie financie.

„Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa nechala (Orbánom) vydierať a uvoľnila desať miliárd eur daňových poplatníkov napriek ohromnej korupcii (v Maďarsku),“ povedal serveru Euractivu nemecký poslanec za Renew Moritz Körner.

Utorkový návrh parlamentnej rezolúcie odsek o hlasovaní o nedôvere zatiaľ neobsahoval; podľa zdrojov Euractivu sa proti zneniu stavali európski ľudovci (EPP), najväčšia frakcia Európskeho parlamentu.

Český europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) uviedol, že motiváciou von der Leyenovej pre vyhovenie Maďarsku mohla byť jej vôľa sa znovu uchádzať o pozíciu šéfky EK aj po roku 2024. „Ona sa na jednu stranu tvári, že to robí, aby pomohla Ukrajine, ale pravdepodobne tam hrá úlohu to, že bude potrebovať maďarský súhlas (pre znovuzvolenie do čela EK),“ uviedol Peksa.

Postoj pirátskeho europoslanca ako „špekuláciu“ spochybnil český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09). „Skôr mám pocit, že Maďarsko (na summite EÚ v decembri) šermovalo viacerými vetami a pravdepodobne tam bola snaha sa aspoň v niektorej tej otázke dohodnúť,“ odpovedal na otázku ČTK a dodal, že „tlak na to, aby maďarská vláda začala odstraňovať veci, ktoré sú jej právom vytýkané, musí pokračovať“.