Izraelská armáda zabila trojicu Palestínčanov, ktorí údajne pripravovali útok

Izraelská armáda v stredu v Predjordánsku zneškodnila veliteľa palestínskych militantov, ktorý plánoval bezprostredný teroristický útok. Akcia sa odohrala v blízkosti utečeneckého tábora Balata na západnom brehu Jordánu a izraelská armáda doň nasadila bezpilotné lietadlo, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).

Zabitého muža izraelská armáda identifikovala ako Abdalláha abú Šalála. Dodala, že Šalál bol zodpovedný za sériu nedávnych útokov proti Izraelčanom vrátane streľby v židovskej osade Šimon ha-Cadik vo východnom Jeruzaleme, pri ktorej boli zranení dvaja Izraelčania, a za nastraženie bombovej nálože, ktorej výbuch zranil izraelského vojaka.

Po zásahu proti teroristickej bunke vedenej abú Šalálom sa v odstavenom aute našli zbrane. Ďalšie dve osoby zabité pri útoku neboli bezprostredne identifikované.

Izraelský veľvyslanec: Zničenie Hamasu je krok k mieru

Izraelská armáda, ktorá svoj útok koordinovala so spravodajskou službou Šin bet zameranou na vnútroštátnu bezpečnosť a kontrašpionáž, spresnila, že abú Šalál dostával finančné prostriedky a pokyny z Iránu a od teroristických skupín v Pásme Gazy a v zahraničí.

Palestínske zdroje útok i počet jeho obetí potvrdili. Palestínska tlačová agentúra WAFA dodala, že dronový útok na vozidlo sa odohral počas razie izraelských jednotiek v tábore Balata nachádzajúcom sa neďaleko mesta Nábulus.

Situácia na Západnom brehu je napätá nielen v súvislosti s vojnou, ktorá medzi Izraelom a Hamasom vypukla po vpáde palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra.

Bezpečnostná služba Šin bet totiž začiatkom januára varovala izraelskú vládu, že ak neuvoľní zablokované financie z daňových príjmov, ktoré Izrael vyberá v mene Palestínskej samosprávy, ozbrojený konflikt môže vypuknúť aj na Západnom brehu.

Ako objasnil TOI, Palestínska samospráva už mesiace nie je schopná vyplácať plnú mzdu svojim zamestnancom vrátane príslušníkov bezpečnostných služieb.

Dokument Šin bet podľa TOI varuje, že by to mohlo vyústiť do situácie, že bezpečnostné zložky Palestínskej samosprávy – po desaťročiach spolupráce s Izraelom, ktorej výsledkom bolo zníženie teroristickej hrozby a stabilita na Západnom brehu – obrátia svoje zbrane proti izraelským silám.