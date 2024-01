Pavel v Izraeli navštívil vojakov zranených v bojoch, medzi nimi bol aj herec

"Rád som vyhovel želaniu, aby som navštívil vojakov zranených v bojoch. Stretli sme sa aj s ich rodinami v nemocnici v Tel Avive. Medzi nimi bol tiež herec zo seriálu Fauda Idan Amedi, ktorý bol povolaný a ranený, "uviedol prezident. Fauda je akčný thriller o zvláštnej protiteroristickej jednotke izraelskej armády.

Ozbrojenci palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré Európska únia aj Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu, vlani 7. októbra zaútočili na izraelské pohraničie, kde povraždili na 1200 ľudí a ďalších zhruba 240 uniesli. Izrael v odvete začal ofenzívu v Pásme Gazy, kde vojna trvá už viac ako 100 dní.

V Dauhe dnes Pavel rokuje s emírom Tamimom bin Hamadom Sáním a popoludní má na programe stretnutie s podpredsedom vlády a ministrom obrany Cháľom bin Muhammadom Attíjom. Na českom veľvyslanectve v Dauhe sa tiež stretne s krajanmi. Katar česká hlava štátu považuje za možno jedinú krajinu, ktorá má najsilnejšie páky na vedenie Hamasu.