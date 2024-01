Nemcom došla trpezlivosť s migrantmi. Chcú sprísniť azylovú politiku

Utečenci prichádzajúci do Nemecka to budú mať ťažšie. Spolkový snem by mal už zajtra schváliť novely dvoch zákonov, ktoré sprísnia pravidlá pre udelenie azylu a pobyt migrantov. Úradom by mali umožniť rozšírenie a zrýchlenie deportácií, ale sprísniť by sa mali aj podmienky pre žiadateľov o azyl. Ak Bundestag návrhy schváli, zmeny by začali platiť už od apríla.