V českej snemovni sa začal boj koalície o korešpondenčnú voľbu, opozícia ju odmieta

Českí poslanci začali v stredu na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu novely volebného zákona, ktorá by pre Čechov v zahraničí zaviedla možnosť voliť poštou vo voľbách do Poslaneckej snemovne, Európskeho parlamentu a tiež v prezidentských voľbách.

Zatiaľ čo koalícia je ochotná v záujme presadenia novely v snemovni aj nocovať, opozícia návrh odmieta a tvrdí, že voľba poštou by ohrozila demokraciu. Očakáva sa niekoľkodňové rokovanie a obštrukcie opozície, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Minister vnútra Vít Rakušan, ktorý je jedným z predkladateľov návrhu na zmenu, tvrdí, že koalícia chce, aby Česi žijúci v zahraničí mali rovnú možnosť prístupu k volebnému právu. „Sme jednou z posledných krajín EÚ, ktorá korešpondenčnú voľbu nemá,“ zdôraznil minister. Nejde podľa neho o revolučnú zmenu, len o modernizáciu volebného systému.

Šéf poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek v pléne vzniesol otázku, prečo má v tejto súvislosti Česko horší štandard služieb než Slovensko. „Ak chceme mať modernú krajinu s modernými službami pre občanov, tak sa nemôžeme dostať do situácie, že Slovák v Česku môže voliť na Slovensku poštou, zatiaľ čo Čech na Slovensku v českých voľbách voliť nemôže,“ zdôraznil poslanec.

Obidve opozičné hnutia však návrh kritizujú, obávajú sa ohrozenia záruky tajnosti pri voľbe. Šéf hnutia ANO Andrej Babiš si myslí, že Česi v zahraničí by nemali voliť ani na ambasádach – čo je možné už teraz –, ale mali by prísť do ČR. „Slobodné voľby sú sviatkom demokracie. Hrdí Česi, ktorí sú v zahraničí, by mali prísť osobne sem. Ani nie na tú ambasádu, kde môžu voliť bez problémov. Mali by predsa prísť domov, kde sa narodili, a hrdo ísť k voľbám,“ zdôvodňoval odmietavý postoj ku korešpondenčnej voľbe.

Hnutie ANO v minulosti chcelo korešpondenčnú voľbu presadiť, svoj postoj však zmenilo. Babiš na to reagoval, že „ako hovorí prezident Miloš Zeman, len blbec nemení názor“.

Koaličné strany očakávajú, že schôdza bude trvať niekoľko dní a že ich v snemovni zrejme čakajú aj nočné rokovania. Už v úvode schôdze si odhlasovali, že v stredu budú môcť v prípade potreby rokovať aj po polnoci.

Česi žijúci v zahraničí v súčasnosti môžu voliť iba na zastupiteľských úradoch, ktoré sú však – ako upozorňuje koalícia – niekedy vzdialené stovky kilometrov od ich bydliska. Prvýkrát by Česi mohli hlasovať korešpondenčne vo voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2025, a to zaslaním lístka na zastupiteľský úrad. Podľa odhadov ministerstva vnútra by sa to mohlo týkať asi 600 000 Čechov, ktorí v zahraničí žijú alebo študujú.

ČR ako jedna zo štyroch krajín EÚ (spolu s Francúzskom, Maltou a Chorvátskom) doteraz neumožňuje hlasovať korešpondenčne. Vo Francúzsku je však možné voliť cez internet.