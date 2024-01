Svet by sa mal pripraviť na ochorenie X, tvrdí šéf WHO

Svet by sa mal pripraviť na budúce neznáme choroby, povedal delegátom na Svetovom ekonomickom fóre v Davose šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizácia pre takéto ochorenia používa od roku 2018 výraz ochorenie X. Informuje o tom denník The Guardian.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vysvetlil, že výraz ochorenie X začali používať, aby mali zástupné označenie pre „ochorenie, o ktorom nevieme, že môže prísť“. Poznamenal, že na vírusové ochorenie podobné covidu sa pripravovali ešte pred pandémiou, ktorá sa začala v roku 2020, a v podstate možno COVID-19 nazvať prvým ochorením X. Takýto scenár sa pritom môže znova zopakovať.

Niektorí ľudia tvrdia, že to vytvorí paniku, povedal šéf WHO, ale podľa neho to tak nie je. „Je lepšie predvídať niečo, čo sa môže stať, pretože sa to v našej histórii stalo veľakrát a pripraviť sa na to. Nemali by sme čeliť veciam nepripravení. Môžeme sa pripraviť aj na niektoré neznáme veci,“ vyjadril sa. Takáto príprava podľa neho zahŕňa systém skorého varovania či systémy, ktoré sa môžu rozšíriť, keď je naliehavá potreba väčšieho zdravotníckeho priestoru a pracovnej sily.