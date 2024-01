Medvedev, ktorý je od začiatku ruskej invázie na Ukrajine jedným z najzúrivejších vojnových štváčov kremeľského režimu, sa už ani neobťažuje obhajovať agresiu proti susednému štátu vymyslenými výhradami voči kyjevskej vláde. Bez falošných zámienok doteraz najotvorenejšie priznáva, že zo strany Ruska nejde o nič iné, ako dobyvačnú vojnu.

Fico o pomoci Ukrajine: Kántria sa tam Slovania Video „Ja sa staviam úplne inak Ruskej federácii, odmietam predstavu, že máme do posledného vojaka bojovať na Ukrajine so západnými peniazmi a zbraňami a mať predstavu, že Ukrajina nám prinesie krvácajúce a na kolenách kľačiace Rusko. To je nezmysel,“ povedal premiér Robert Fico po rokovaní s maďarským kolegom Viktorom Orbánom. / Zdroj: TA3

„Prítomnosť nezávislého štátu na historických ruských územiach bude teraz trvalým dôvodom na obnovenie vojenských akcií," napísal na komunikačnej platforme Telegram. "Nech by stál ktokoľvek pri kormidle rakovinového bujnenia pod menom Ukrajina, nepridá to legitimitu jeho vláde a právnu životaschopnosť samotnej krajine. A preto pravdepodobnosť nového boja bude pretrvávať na neurčito. Prakticky navždy,“ napísal.

Ako teroristi. Rusi si šetrili rakety a útočili na civilistov Video „Letelo všetko,“ opísal najnovšie masívne dronové a raketové útoky ruských okupantov hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. / Zdroj: Telegram V. Zelenského

„Ba čo viac, existuje stopercentná pravdepodobnosť nového konfliktu bez ohľadu na to, aké bezpečnostné dokumenty Západ podpíše s bábkovým režimom v Kyjeve. Nezabráni mu ani pridruženie Ukrajiny k EÚ, dokonca ani vstup tejto umelej krajiny do NATO. Môže sa to stať o desať alebo päťdesiat rokov. Práve preto je existencia Ukrajiny fatálna pre Ukrajincov,“ rozvíja svoje úvahy Medvedev.

Čítajte viac "Niet sa za čo hanbiť." Medvedev pripúšťa úder na jadrové zariadenia vo východnej Európe

Svoj príspevok, za aký by sa nemuseli hanbiť ani pohlavári nacistickej Tretej ríše, končí zástupca šéfa ruskej bezpečnostnej rady vyslovením presvedčenia, že Ukrajinci sa napokon zmieria s tým, že ich Rusko pohltí.

„Pri voľbe medzi večnou vojnou s nevyhnutnou smrťou a životom si absolútna väčšina Ukrajincov (až na minimálny počet šialených nacionalistov) nakoniec vyberie život. Uvedomia si, že život vo veľkom spoločnom štáte, ktorý sa im teraz neveľmi páči, je lepší ako smrť. Ich smrť a smrť ich blízkych. A čím skôr si to Ukrajinci uvedomia – tým lepšie,“ dodáva v texte, ktorý by raz na procese v Haagu mohol poslúžiť ako dôkaz genocídnych zámerov súčasného ruského režimu.