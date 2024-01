Výsledok vojny na Ukrajine predurčí osud sveta, uviedol vojenský veliteľ NATO

Nielen západné zbrane. Rusi pocítia silu ukrajinského krupobitia Video

„Táto vojna nikdy nebola o žiadnej skutočnej bezpečnostnej hrozbe pre Rusko zo strany Ukrajiny alebo NATO. Táto vojna je o tom, že sa Rusko bojí niečoho oveľa mocnejšieho ako akákoľvek fyzická zbraň na Zemi, a to je demokracia, "uviedol admirál Bauer. Ocenil obrovské nasadenie ukrajinskej armády a jej vojakov. "V temnote vojny sú majákom svetla, ktorý svetu ukazuje, čo to znamená bojovať za to, v čo veríte,“ dodal.

NATO podľa Bauera potrebuje najmä posilniť kolektívnu obranu. Všetky kroky k tomu potrebné ale „neležia len na bedrách uniformovaných“. „Aby sme posilnili našu kolektívnu obranu a zároveň podporili Ukrajinu v existenčnom boji, potrebujeme celospoločenský prístup,“ uviedol holandský admirál. „Potrebujeme verejné aj súkromné subjekty, aby zmenili svoje myslenie, z éry, v ktorej bolo všetko plánovateľné, predvídateľné, kontrolovateľné… do doby, v ktorej sa môže stať čokoľvek. Do doby, v ktorej musíme očakávať nečakané, "dodal. Aby bola aliancia "v budúcnosti plne efektívna“, je podľa Bauera „potrebné transformovať jej bojové schopnosti“.

Foto: TASR/AP, Efrem Lukatsky Ukrajina Rusko vojna Horiace autá po ruskom raketovom útoku na obytnú oblasť v Kyjeve 2. januára 2024.

Očakáva sa, že najvyšší predstavitelia armád NATO sa počas dvojdňového rokovania budú zaoberať tiež spresnením plánov na chystané najväčšie vojenské cvičenie v Európe od studenej vojny, ktoré sa má uskutočniť tento rok. Obrie vojenské manévre majú byť ukážkou novej sily NATO a jeho záväzku brániť všetkých spojencov pred prípadným útokom, poznamenala agentúra AP.

Britský minister obrany Grant Shapps už v pondelok oznámil, že jeho vláda vyšle na cvičenie NATO nazvané Steadfast Defender 20-tisíc vojakov. Mnoho z nich bude nasadených vo východnej Európe od februára do júna. Londýn má tiež v pláne do cvičenia zapojiť bojové a prieskumné lietadlá, ale aj vojnové lode a ponorky.