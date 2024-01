Vojna sa neskončí, len bude krvavejšia, hovorí analytik o prípadnom zastavení vojenskej pomoci Ukrajine zo západu

Politici v Spojených štátoch, Európe a iných krajinách, ktoré sú partnermi Ukrajiny v jej obrane proti ruskej agresii, si uvedomili, že to bude dlhý a mimoriadne nákladný konflikt. Niekedy im však chýba strategická perspektíva, tvrdí vojenský analytik Franz-Stefan Gady. „Ak chápeme, čo sa deje, mali by sme mať tomu zodpovedajúcu dlhodobú stratégiu. Pozrite sa na kapacity obranného priemyslu a na to, ako pomaly v Európe zvyšujeme najmä delostreleckú výrobu. Je to pritom vojna, v ktorej delostrelectvo stále dominuje. Strana, ktorá dosiahne aspoň lokálnu palebnú prevahu, získa na bojisku taktické výhody. Delostrelectvo je teda kľúčové. Hlavne my Európania o tom síce hovoríme, ale nerobíme dosť preto, aby sme rýchlejšie rozšírili kapacity nášho obranného priemyslu, aby sme podporili boj Ukrajiny proti Rusku,“ konštatuje Gady.

V rozhovore Andreja Matišáka s analytikom Franzom-Stefanom Gadym sa tiež dozviete:

Aké by mohli byť hlavné trendy v tejto vojne v roku 2024?

Čo možno očakávať od Ruska?

Za akých podmienok sa dokáže Ukrajina naďalej účinne brániť?

Čo by sa však stalo, ak by západ zastavil, alebo výrazne obmedzil podporu?

Či má podľa analytika Robert Fico aj v niečom pravdu, ak hovorí, že západ predlžuje vojnu?

