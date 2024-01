Nové odhalenia v prípade špiónky ŠtB. Pre koho Slovenka vlastne pracovala?

Mala to byť veľká senzácia, ale pravda je zrejme zložitejšia. Keď britské bulvárne noviny Daily Mail začiatkom roka informovali, že riaditeľka slovenskej sekcie BBC Terézia Javorská bola špiónkou komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), vo Veľkej Británii to vyvolalo šok. Teraz sa však Slovenky zastal legendárny reportér BBC John Simpson a nové fakty ukazujú, že to s jej prácou pre tajnú službu mohlo byť aj inak.

„Poznal a miloval som Teresu, aj keď sa náš dvojročný vzťah skončil roky predtým, ako sa stala špiónkou,“ napísal Simpson pre Daily Mail.

Priznal, že bola krásna a inteligentná, ale neurotická. Britský reportér, ktorý celý život pracuje pre BBC, sa s Javorskou zoznámil v októbri 1980. V roku 1982 sa rozišli a už nikdy ju nestretol, no aj tak ju bráni.

Podľa neho bola úprimná katolíčka, ktorá nenávidela komunistický režim. Keď Československo obsadili vojská Varšavskej zmluvy, odišla v roku 1969 do Anglicka, kde sa živila ako opatrovateľka detí.

Po štúdiu sociológie začala v roku 1976 pracovať ako redaktorka stanice BBC, kde to dotiahla až na šéfku slovenského vysielania. Na poste zostala až do decembra 2005, keď redakciu zrušili.

Simpson ju považuje za obeť ŠtB. Domnieva sa, že keď ju v roku 1985 v Londýne kontaktovali agenti československej rozviedky, spoluprácu nepodpísala dobrovoľne.

„Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa jej vyhrážali, že ak nebude spolupracovať, bude trpieť jej rodina na Slovensku,“ naznačil 79-ročný reportér. Ako dodal, príbuzní Javorskej pykali už za jej emigráciu, čo si veľmi vyčítala.

Simpson navyše nevidí dôvod, prečo by mala zradiť svoju novú vlasť. „Bola odvážna a pomerne dobre situovaná, takže ani výstrahy, ani ponúkané peniaze by nemali veľký efekt. Ale hrozba, že by ŠtB mohla zničiť životy jej rodičov alebo bratov, mohla spôsobiť, že na to pristúpila,“ zauvažoval.

Opísal i vlastnú skúsenosť, ako sa ho ŠtB pokúšala získať na spoluprácu, no pomohla mu britská tajná služba MI5. Keby sa mu vraj jeho bývalá priateľka bola zverila, že padla do pasce Štátnej bezpečnosti, bol by jej poradil, aby sa obrátila na MI5. Briti by jej potom možno dodávali nejaké neškodné informácie, ktoré by podsúvala československej tajnej službe, aby ochránila svoju rodinu.

Na to, že vina Javorskej, ktorá mala byť jedinou agentkou komunistickej rozviedky v BBC, nie je jednoznačná, upozornil aj český týždenník Respekt. Podľa jeho redaktora Ondřeja Kundru bol článok Daily Mail povrchný a prípad by si zaslúžil dôkladnejšie preskúmanie.

Je síce pravda, že Slovenka v decembri 1985 nadviazala kontakty s ŠtB a v auguste 1987 sa stala jej agentkou, ale jej „špionáž“ netrvala dlho.

„Na tom jej spise je napísané – a to je poznámka Štátnej bezpečnosti: Nenadväzovať! S obsahom zväzku bol oboznámený zradca Pantůček,“ vysvetlil Kundra. Pantůček bolo krycie meno dôstojníka ŠtB Vlastimila Ludvíka, ktorý pôsobil v Británii aj na iných diplomatických postoch.

V decembri 1988 však zradil a v Indii prebehol k Britom, ktorí ho odviezli do Londýna. Keďže dobre poznal tamojšiu agentúrnu sieť ŠtB, hrozilo, že by mohol vyzradiť jej spolupracovníkov, respektíve Briti už o nich mohli vedieť a využiť to.

Preto pracovníci ŠtB na spis Javorskej ihneď doplnili varovanie, aby ju už nikto nekontaktoval. Ak teda aj bola špiónkou, trvalo to možno iba rok. Podľa Kundru je tiež možné, že bola dvojitou agentkou a spolupracovala i s britskými tajnými službami.

„Keby to tak bolo, tak pred sebou zrazu nemáme obraz zlej spolupracovníčky Štátnej bezpečnosti, ako to z Daily Mailu vyplýva, ale pestrofarebnejší príbeh novinárky, ktorá síce bola v kontakte s československými komunistickými tajnými službami, ale mohli o tom vedieť Briti,“ uviedol.

Samotná Javorská sa k tomu vyjadriť nemôže. Už niekoľko rokov leží v kóme po tom, čo ju na priechode pre chodcov zrazilo auto. Jej príbuzní obvinenie odmietli komentovať.