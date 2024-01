Talianske Bolzano pôjde testami DNA po krku majiteľom psov, ktorí po nich neupratujú výkaly

Pri registrácii psov tak budú po novom povinné testy DNA, čo umožní v prípade nutnosti konkrétneho majiteľa rýchlo nájsť, informovala agentúra Reuters. Za genetické testy budú platiť majitelia psov, povinné to budú mať od marca. Za neodpratané psie výkaly budú hroziť vysoké pokuty, a to až do 1000 eur.

„V provincii Bolzano dostávame každoročne niekoľko stoviek sťažností od občanov, ktoré sa týkajú nevhodného konania na verejných miestach, a viac ako polovica z nich sa týka psov,“ povedal zástupca veterinárnej správy Paolo Zambotto. Podľa neho bolo až doteraz postihovanie majiteľov za neupratané exkrementy zložité, pretože na to bolo potrebné, aby ich niekto pristihol vo chvíli, keď po svojom psovi neupratali. Vďaka testom DNA by malo byť v budúcnosti dohľadanie hriešnikov jednoduchšie.

Testy DNA, ktoré stoja od 65 do 100 eur , musia majitelia psov nechať urobiť na svoje náklady. Zatiaľ sú v databáze záznamy asi pre štvrtinu registrovaných zvierat. Kritici nového opatrenia namietajú, že nie je samospasiteľné, pretože sa nevzťahuje na psov návštevníkov z iných častí krajiny alebo na psov turistov. Vedenie provincie uvádza, že nápad chcú okopírovať aj ďalšie talianske regióny.