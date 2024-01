Utajované lety sledujú Rusko a Ukrajinu pohľadom božieho oka

Zlý deň pre Rusov. Ukrajinci hlásia zostrelenie prieskumného lietadla A-50 Video Ukrajinským ozbrojeným silám sa pravdepodobne podarilo zostreliť ruské lietadlo včasnej výstrahy a velenia A-50 a poškodiť lietadlo Il-22M, slúžiace ako lietajúce veliteľské stredisko. Na videu, ktoré zverejnil poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko, stroj A-50.

Mŕtvi z vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, zničené ukrajinské mestá a zdevastovaná krajina, ktorá sa stala bojiskom, nie sú vidieť voľným okom cez mraky. Ale francúzski vojenskí technici monitorujúci obrazovky, na ktorých sa počas nečinnosti zobrazuje varovanie „tajné“, majú oveľa prenikavejší pohľad. S výkonným radarom, ktorý sa otočí šesťkrát za minútu, a trupom vyplneným sledovacím zariadením, dokáže lietadlo zaznamenať štarty rakiet, letecké bombardovanie a ďalšie aktivity v konflikte.

Vzhľadom na to, že sa blíži druhé výročie vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z 24. februára 2022 získala agentúra The Associated Press vzácny prístup na palubu lietadla označeného anglickou skratkou AWACS, vytvorenou zo slov Airborne Warning and Control System. S 26 členmi posádky a novinárom na palube sa stroj vydal zo stredného Francúzska na desaťhodinovú prieskumnú misiu do rumunského vzdušného priestoru a späť, pričom elektronickými očami sledoval južnú Ukrajinu a Čierne more, vrátane Ruskom okupovaného ukrajinského polostrova Krym.

Lietadlo s hrdým galským kohútom na chvostovej ploche krúžilo na autopilota vo výške 34 000 stôp (desať kilometrov) a poskytovalo v reálnom čase spravodajské poznatky veliteľom na zemi.

Misia týchto lietadiel na východnom krídle Severoatlantickej aliancie 31 členských štátov vytýčila neprekonateľnú čiaru na európskom nebi.

Trvalá prítomnosť lietadla vysoko nad východným Rumunskom, odkiaľ stroj vidí na ruské sily a je pre ruské sily tiež viditeľný, ukazuje, ako intenzívne NATO dohliada na svoje hranice a na Rusko a tiež, že je pripravené v prípade potreby zasiahnuť, ak by hrozilo, že sa ruská agresia rozšíri mimo Ukrajiny.

Pravidelné pozorovacie lety, spolu s patrolami stíhačiek, pozemnými radarmi, raketovými batériami a ďalšou technikou, ktorú má NATO k dispozícii, tvoria to, čo veliteľ francúzskej eskadry AWACS označil za „štít“ proti akémukoľvek potenciálnemu prieniku.

„Konečným cieľom je samozrejme odstrašenie, aby nevypukol žiadny konflikt,“ povedal veliteľ, podplukovník Richard, ktorého AP smela, rovnako ako iných francúzskych vojakov, uviesť iba hodnosťou a krstným menom. „Musíme ukázať, že máme štít, ukázať ostatným krajinám, že NATO znamená kolektívnu obranu,“ pokračoval. „Máme schopnosť všetko zistiť. Nie sme tu kvôli konfliktu. Sme tu, aby sme ukázali, že sme prítomní a pripravení,“ dodal.

Štyri francúzske lietadlá AWACS patria medzi rad prieskumných lietadiel a bezpilotných lietadiel, ktoré zhromažďujú informácie pre NATO a jeho členské štáty.

Francúzsky AWACS typu E-3F so svojimi charakteristickými čiernobielymi radarovými kopulami podľa podplukovníka Richarda „dovidí“ stovky kilometrov ďaleko; ďalšiemu spresneniu sa vyhol.

Lietadlá E-3 sú upravené stroje Boeing 707. Toto pôvodne civilné dopravné lietadlo po prvý raz vzlietlo v roku 1957, ale v roku 2013 prestalo komerčne prepravovať cestujúcich, takže E-3 sú tiež lietajúcimi príkladmi histórie letectva.

Kým lietadlo krúžilo a sledovalo okolie, posádka odhalila vzdialené ruské lietadlo včasného varovania letiace nad Azovským morom, mnoho stoviek kilometrov ďaleko. Ruské lietadlo zrejme tiež zistilo prítomnosť francúzskeho lietadla AWACS, pretože senzory nainštalované na trupe zachytili signály ruského radaru.

„Vieme, že nás vidia a oni vedia, že my vidíme ich. Dá sa povedať, že je to istý druh dialógu,“ poznamenal druhý pilot, major Romain.

NATO má tiež vlastnú flotilu 14 lietadiel AWACS, rovnako typu E-3. Môžu podľa aliancie odhaliť nízkoletiace ciele na vzdialenosť až 400 kilometrov, v prípade vysokoletiacich cieľov ešte o ďalších 120 kilometrov ďalej. Hovorí sa, že jeden AWACS dokáže sledovať oblasť veľkosti Poľska a tri môžu pokryť celú strednú Európu.

Francúzske stroje AWACS, schopné dvanásťhodinových letov bez dopĺňania paliva, sa neobmedzujú len na misie pre NATO. Očakáva sa, že budú nasadené v rámci rozsiahlej operácie zabezpečujúcej bezpečnosť pre olympijské hry v Paríži. Môžu svojimi radarmi zaobstarať to, čo podplukovník Richard nazval „pohľad božieho oka“.

Ruskí piloti občas dávali najavo, že sa im nepáči, keď ich niekto sleduje. V roku 2022 vypustila ruská stíhačka raketu blízko britského prieskumného lietadla RC-135 Rivet Joint, ktoré letelo nad medzinárodnými vodami Čierneho mora, uviedla britská vláda. Americká vláda zverejnila v marci 2023 zábery ruskej stíhačky, ktorá vypustila palivo na prieskumný dron amerického letectva. Dron sa zrútil do Čierneho mora.

Lietadlá Rivet Joint sú obzvlášť schopné špionážne stroje a Rusi „naozaj nenávidia“ ich schopnosť monitorovať vojnu proti Ukrajine, uviedol Justin Bronk z londýnskeho analytického strediska Royal United Services Institute.

Okrem zhromažďovania spravodajských informácií v reálnom čase, ktoré by teoreticky mohli zdieľať s ukrajinskými partnermi, tieto lietadlá poskytujú „fantastický pohľad na to, ako ruské sily skutočne fungujú v skutočnej vojne“, povedal Bronk v telefonickom rozhovore. „Samozrejme, že Rusi zúria,“ dodal.

NATO tiež vysiela stíhačky, aby zachytili ruské lety. Uvádza sa, že spojenecké lietadlá v roku 2022 podnikli viac ako 500 vzletov, aby zachytili ruské lietadlá, ktoré sa odvážili blízko ku vzdušnému priestoru NATO. V roku 2023 počet takýchto vzletov podľa aliancie klesol na vyše 300.

Tento pokles možno čiastočne vysvetliť posilnením ukrajinskej protivzdušnej obrany; hrozba zostrelenia zjavne urobila ruských pilotov opatrnejšími. NATO tiež vlani zaznamenalo menší počet pilotovaných ruských letov nad západnou časťou Čierneho mora. NATO tvrdí, že prevažná časť vzdušných stretnutí medzi lietadlami NATO a Ruska bola bezpečná a profesionálna a že ruské stroje sa len zriedka a krátkodobo dopustili narušenia vzdušného priestoru aliancie.

Na palube francúzskeho lietadla druhý pilot uviedol, že ruské lietadlá už dlho „nezachytili“ francúzske AWACS. Ak by sa tak stalo, francúzski piloti sa pokúsia zmierniť akékoľvek napätie. „Naše rozkazy znejú, že máme zostať pasívni. Civilne povedané – slušní,“ povedal major Romain.