Zbrane na Ukrajinu idú pomaly. Brusel zisťuje, či ich štáty EÚ už naozaj nemajú

Európa v obrane zaostáva, a aj preto nedokáže dostatočne podporovať Ukrajinu. "Rusko má za rok k dispozícii tri milióny delostreleckých granátov. Dva milióny vyrobilo, jeden milión získalo zo Severnej Kórey. A my toho nie sme schopní. Hovoríte: čoskoro, čoskoro. No čo je to čoskoro? Nedokážeme vyprodukovať ani jeden milión granátov za rok,“ zdôraznil Guy Verhofstadt, europoslanec za frakciu Obnovme Európu a bývalý belgický premiér.

Politik tiež pripomenul, že Ukrajina stále márne čaká na západné stíhačky a ďalšie zbrane. "F-16? Nie sú pripravené! Bude to trvať šesť mesiacov. Rakety dlhého doletu? Nemecký kancelár ich momentálne odmieta poskytnúť. Protivzdušná obrana? Patrioty? Nebolo ich dodané dostatočné množstvo,“ vymenoval Verhofstadt.

Podľa europoslanca je potrebné, aby vzniklo Európske obranné spoločenstvo a Európska komisia (EK) by mala prísť s návrhom na veľký vojenský balík pomoci pre Ukrajinu, nie sa dohadovať o peniazoch s maďarským premiérom Viktorom Orbánom "Je to otázka demokracie,“ vyhlásil Verhofstadt.

Ruská produkcia

Prvého februára sa koná mimoriadny summit Európskej únie, na ktorom sa majú lídri dohodnúť na finančnej podpore pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur. Tú v decembri zablokoval Orbán.

Čo sa týka európskej obrany, eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton by mal svoje návrhy predstaviť 27. februára. Jeho predstava je, že by mohol vzniknúť fond vo výške 100 miliárd eur, ktorý by pomohol európskemu obrannému priemyslu. Podľa neho je to však len návrh, ktorým sa už súčasná eurokomisia nebude zaoberať, keďže jej mandát vyprší na jeseň. Podľa agentúry Reuters však Breton chce, aby mal obranný priemysel v Európe v najbližšom období k dispozícii 3,3 miliardy eur, aby mohol zvýšiť produkciu.

Dostupné údaje ukazujú, že Ukrajinci momentálne denne vystrelia dvetisíc delostreleckých rán, Rusi okolo 10-tisíc.

"Ruské jednotky značnú časť roka trpeli výrazným nedostatkom vozidiel, zbraní a predovšetkým munície. No od jari, keď to bolo najhoršie, sa situácia s vojenskými dodávkami neustále zlepšuje. Ruské továrne štandardizujú výrobu na menší počet typov tankov, delostreleckých húfnic a bezpilotných lietadiel. Výsledkom sú neustále rastúce produkčné čísla. Na začiatku invázie Rusko vyrábalo približne 40 rakiet dlhého doletu, teraz je to viac ako 100 za mesiac,“ napísal v analýze pre londýnsky think-tank RUSI vojenský expert Justin Bronk.

EK sa teraz chce pozrieť na to, nakoľko by členské štáty mohli ešte Kyjevu pomôcť zbraňami z existujúcich zásob. Napríklad aj slovenská vláda tvrdí, že zo štátnych skladov už nič nevie na Ukrajinu poslať, a zrušila pripravenú dodávku, súčasťou ktorej mali byť rakety do systému protivzdušnej obrany Kub.

Audit EÚ

Denník Financial Times napísal, že EK si chce aspoň do istej miery na takéto tvrdenia posvietiť. Faktom však je, že nemôže krajiny únie prinútiť, aby Kyjevu niečo dodali. Audit podľa novín robí Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Financial Times to potvrdili traja diplomati.

"Rozhodnutie vykonať audit nasleduje po požiadavke nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby sa vojenské dodávky krajín Kyjevu spočítali a porovnali,“ napísal denník.

Otázne však je, ako toto preverovanie dopadne. Bude totiž založené na údajoch, ktoré poskytnú členské štáty. Podľa diplomatického zdroja Financial Times však niektoré krajiny váhajú s poskytnutím všetkých informácií.

"Scholzove vyjadrenia boli interpretované ako pokarhanie pre iné veľké štáty EÚ, ako sú Francúzsko a Taliansko, ktoré sľubujú oveľa menej vojenskej pomoci. No jeho verejnú výzvu na väčšiu transparentnosť podporili v súkromných diskusiách i vysokopostavení predstavitelia v Bruseli, ktorí veria, že niektoré štáty by mohli poskytnúť Kyjevu viac zbraní,“ uviedol Financial Times.

Ako pripomenul Economist, celkový objem európskej vojenskej pomoci pre Ukrajinu je vyšší ako ten, ktorý poskytli USA. Len nemecké dodávky už dosiahli úroveň 17 miliárd eur. Na druhej strane Berlín stále čelí kritike, že neposkytol všetko, čo mohol. Debatuje sa najmä o tom, že Scholz stále odmieta poslať Kyjevu rakety Taurus, ktoré majú dolet viac ako 500 kilometrov a mohli by poslúžiť na útoky na ciele v ruskom tyle.

EÚ vlani v marci sľúbila, že do roka dodá Ukrajine jeden milión delostreleckých granátov. Economist napísal, že do decembra ich na Ukrajinu prišlo 480-tisíc, ale únia vraj trvá na tom, že svoj záväzok splní.

Situácia v USA

Problémom je však i situácia v USA. V Kongrese totiž ďalšiu pomoc pre Ukrajinu blokujú republikáni, ktorí jej financovanie podmieňujú riešením situácie s migrantmi na hranici s Mexikom. Cez víkend bola na Slovensku delegácia, ktorú tvorili demokrati i republikáni. Podľa jej predstaviteľov sa riešenie nájde.

"Vo všeobecnosti môžem povedať, že financovanie bude k dispozícii. Nie sú o tom pochybnosti,“ reagoval republikánsky kongresman Darrell Issa.

"Momentálne je najdôležitejšie to, aby sme ukrajinskej armáde poslali ďalšie zásoby a poskytli výcvik, aby mohla čeliť pokračujúcim ruským útokom. V USA sa teraz nedokážeme dohodnúť na bezpečnosti hraníc, čo je časť americkej politiky, ktorá vôbec nesúvisí s Ukrajinou. Bez podpory Spojených štátov z celého NATO sa však obávame o dlhodobú budúcnosť Ukrajiny. Preto v nej musíme pokračovať,“ povedal demokratický senátor Chris Coons. Politik, ktorý je blízkym politickým spojencom prezidenta Joea Bidena, takto odpovedal na otázku Pravdy, čo je podľa neho potrebné teraz urobiť pre Kyjev po neúspešnej vlaňajšej ofenzíve.