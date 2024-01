Americký Senát odvrátil rozpočtovú krízu, teraz je na rade Snemovňa

Zákonodarcovia sú pod veľkým tlakom, pretože Spojenými štátmi sa posúvajú snehové búrky a vlny mrazu, ktoré majú v piatok zasiahnuť aj Washington. Snemovňa reprezentantov kvôli tomu zrušila všetky hlasovania naplánované na piatok a dnešok je tak posledným dňom, kedy môže byť rozpočtová kríza odvrátená, píše agentúra AFP.

Ak by návrh neprešiel, boli by tisíce štátnych zamestnancov, vrátane tisícov riadiacich letovej prevádzky, nútené pracovať po skrátenú pracovnú dobu. Ak návrh prejde, výdavkový balík zachová financovanie vlády na súčasnej úrovni do 1. marca. Zákonodarcovia si tak o mesiac predĺžia čas na dojednanie plnohodnotného rozpočtu.