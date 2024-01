Eurokomisii hrozí žaloba. Dôvod: miliardy pre Orbána

Európsky parlament (EP) veľkou väčšinou hlasov (345 poslancov za, 104 proti, 29 sa zdržalo) prijal k situácii v Maďarsku doteraz najostrejšie formulovanú rezolúciu. Obviňuje v nej Orbánovu vládu zo zámerného, nepretržitého a systematického úsilia o oslabenie základných hodnôt EÚ, z porušovania zásad právneho štátu a vydierania európskych inštitúcií, ktorým bráni prijímať strategické rozhodnutia.

„Ja sa staviam úplne inak Ruskej federácii, odmietam predstavu, že máme do posledného vojaka bojovať na Ukrajine so západnými peniazmi a zbraňami a mať predstavu, že Ukrajina nám prinesie krvácajúce a na kolenách kľačiace Rusko. To je nezmysel," povedal premiér Robert Fico po rokovaní s maďarským kolegom Viktorom Orbánom.

Uznesenie ráta s tým, že EP podá žalobu na Súdny dvor EÚ proti rozhodnutiu Európskej komisie (EK), ktorá minulý mesiac uvoľnila pre Budapešť 10,2 miliardy eur zo zablokovaných prostriedkov. Podľa väčšiny europoslancov to bol priskorý a právne sporný krok.

Brusel tento ústupok Budapešti spravil v čase, keď Orbán blokoval začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou i prijatie revízie viacročného finančného rámca EÚ a s ním aj 50 miliárd eur na podporu Kyjevu, ktorý čelí ruskej agresii. Orbán napokon pred rozhodujúcim hlasovaním opustil miestnosť, čo umožnilo schváliť začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou. Revíziu finančného rámca únie však naďalej odmieta, čo pred mimoriadnym summitom, ktorý sa o dva týždne má k horúcej téme vrátiť, vyvoláva špekulácie, že si znova chce od Bruselu vynútiť ústupky.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredajšej rozprave v Štrasburgu obhajovala rozhodnutie, na základe ktorého komisia deň pred decembrovým hlasovaním členských štátov o rozšírení EÚ uvoľnila výplatu 10,2 miliardy eur pre Maďarsko. „V máji minulého roka Maďarsko prijalo v rámci reformy súdnictva nový zákon, ktorý reagoval na viaceré naše odporúčania, posilnil nezávislosť súdnictva a obmedzil možnosť politického zasahovania do súdnictva,“ vyhlásila von der Leyenová pred europoslancami. Dodala však, že zvyšných 21 miliárd eur zostane pre Maďarsko zablokovaných, kým Budapešť nesplní ďalšie podmienky týkajúce sa právneho štátu a ľudských práv.

Na summite (14.-15. december) lídrov Európskej únie v Bruseli sa mnohí novinári pýtali, či sa slovenský premiér Robert Fico pridá k maďarskému predsedovi vlády. Je však jasné, že momentálne žiadny tandem Fico-Orbán v otázke Ukrajiny neexistuje. Slovensko hlasovalo za otvorenie prístupových rokovaní a podporuje i zmenu rozpočtu.

Von der Leyenovej úvodné slová lídrov najväčších frakcií EP nepresvedčili. Vo svojich vystúpeniach rad za radom hovorili o vydieraní zo strany Orbána. Azda najtvrdšie sa vyjadrila Terry Reintkeová, podpredsedníčka európskych zelených. „Ukrajinci kladú svoje životy a bojujú aj za našu slobodu, zatiaľ čo Putinov najlepší sluha sedí za stolom Európskej rady. Je to vtip. A veľmi zlý vtip,“ zdôraznila nemecká europoslankyňa.

Kým von der Leyenová konštatovala, že maďarská vláda zaviedla reformu súdnictva, čím splnila podmienku, s ktorou Brusel spájal uvoľnenie časti zmrazených peňazí, mnohí europoslanci vo svojich vystúpeniach tvrdili opak. V Maďarsku podľa nich stále nie je zaručená nezávislosť súdov, prijaté opatrenia neposkytujú dostatočnú záruku pred politickým vplyvom a existuje možnosť obísť ich.

Liberálna frakcia Renew dokonca presadzovala, aby uznesenie bolo ešte ráznejšie a aby Európsky parlament pohrozil Európskej komisii nielen žalobou, ale aj vyslovením nedôvery, ak Maďarsku sprístupní nové pozastavené prostriedky. Návrh liberálov však pri hlasovaní nezískal väčšinu.

Europoslanec Vladimír Bilčík (EĽS, Demokrati) o tom, či má Maďarsko prísť o predsedníctvo Rady EÚ.

Europoslanci v prijatom usnesení vyzvali členské státy, aby spustili proces, ktorý by mohol Maďarsko pripraviť o jeho hlasovacie práva. Európsky parlament aktivoval mechanizmus podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy voči Maďarsku už pred bezmála šiestimi rokmi. Otvoril tak cestu k možnému použitiu tohto nástroja, ktorý sa v bruselskom žargóne zvykne označovať aj ako „atómová bomba“.

Podobne ako jadrové zbrane, aj siedmy článok bol zamýšlaný skôr ako odstrašujúci nástroj, ktorý nebude musieť byť nikdy použitý. Rada EÚ sa toho doteraz pridŕžala a vyhýbala sa jeho aktivizácii, na ktorú pritom stačí už kvalifikovaná väčšina členských štátov.

Pravda, na pozastavenie hlasovacích práv, s čím článok 7 ráta ako s najprísnejším trestom, by sa členské štáty únie už museli zhodnúť jednomyseľne. Orbán, ktorému donedávna kryla chrbát Varšava, však po zmene poľskej vlády našiel poistku na Slovensku. Premiér Robert Fico tento týždeň na návšteve Budapešti jednoznačne odmietol návrhy odobrať Maďarsku hlasovacie právo v Rade EÚ. Podľa vlastných slov nesúhlasí s tým, aby nejaká členská krajina bola trestaná za to, že bojuje za svoju suverenitu a národnoštátne záujmy a – ako zdôraznil – on takýto krok nikdy nepodporí.