Európska únia zaviedla nové sankcie voči Hamasu, týkajú sa šiestich ľudí

"To, čo teraz robíme – bolo to vykonané dnes a myslím, že to bude oznámené v nasledujúcich hodinách – je, že sme prijali osobitný režim voči Hamasu. Týka sa to šiestich ľudí, “uviedol tento zdroj, ktorý si neželal byť menovaný. Všetkých šesť osôb pochádza z arabských alebo afrických krajín a bolo zapojených do financovania Hamasu.

Agentúra Reuters dnes tiež informovala o prejave šéfa úniovej diplomacie Josepa Borrella na univerzite v španielskom Valladolide, kde mal vyhlásiť, že za financovaním Hamasu stojí aj Izrael. „Hamas bol financovaný izraelskou vládou v snahe oslabiť palestínsku samosprávu vedenú Fatahom,“ povedal Borrell bez toho, aby toto tvrdenie ďalej rozvádzal.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Európska únia už skôr tento týždeň oznámila, že zaradila na svoj sankčný režim vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v Pásme Gazy Jahjáa Sinvára. Opatrenie znamená, že Sinvár sa ocitol na zozname teroristov a s okamžitou platnosťou boli zmrazené jeho aktíva v členských krajinách EÚ. Všetky subjekty v únii tiež dostali zákaz poskytovať mu finančné prostriedky či iné zdroje.

Európska únia na rozdiel od USA alebo Japonska neuvalila na Hamas v reakcii na jeho októbrový útok na židovský štát nové sankcie, na zoznam teroristov ale už vlani v decembri umiestnila dvoch vysokopostavených členov ozbrojeného krídla hnutia.