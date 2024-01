Voľby sa blížia. Biden tisícom ľudí odpustil splátky za školné, celkom za päť miliárd dolárov

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zrušila povinnosť doplatiť študentskú pôžičku 74-tisíc ľuďom v celkovom objeme takmer päť miliárd dolárov. Biely dom to oznámil na svojom webe.

Okolo 44.000 z tých, ktorých sa oznámenie týka, sú učitelia, hasiči, zdravotné sestry a ďalší zamestnanci verejnej správy, ktorí po desiatich rokoch služby majú nárok na odpustenie podľa už existujúcich pravidiel. Ich uplatnenie však stáli v ceste byrokratickej prekážky, uvádza denník The New York Times (NYT). Zvyšných 30-tisíc sú ľudia, ktorí už študentský dlh splácali najmenej 20 rokov, ale zostávajúca dlžná suma im na konci splátkového kalendára nebola odpustená, hoci na to vzhľadom na výšku svojho príjmu mali nárok.

Biely dom odpustenie oznámil pol roka po tom, čo najvyšší súd USA predchádzajúcu Bidenovu iniciatívu na odpustenie študentských pôžičiek zrušil. Program sa vlani v júni mal týkať až 43 miliónov Američanov v celkovom objeme 430 miliárd dolárov. Sudcovia sa vtedy uzniesli, že oddlžovací plán bol príliš nákladný, než aby ho Biden mohol vykonať bez schválenia Kongresom.

Jednotky miliárd dolárov na dlhoch však Biden odpustil viac ako 200-tisíc ľuďom vlani v októbri a v decembri.

Bidenove prísľuby odpustenia študentských dlhov sú významnou politickou témou pre jeho voličskú základňu, podotýka NYT, predovšetkým mladých ľudí a černochov, ktorí tvoria najväčší podiel týchto dlžníkov. Viac ako 43 miliónov Američanov teraz podľa odhadov dlhuje vyše 1,6 bilióna dolárov za školné na vysokých školách.