S granátometom za roľníkmi, aby mali vyššiu úrodu. Kto je Lukašenkov vplyvný generál?

Posledný diktátor v Európe, ako v demokratickom svete prezývajú Lukašenka, si v januári 2020 vybral Voľfoviča za náčelníka generálneho štábu armády a v roku 2021 ho presunul na nemenej významnú pozíciu tajomníka bezpečnostnej rady. Ústava ju definuje ako najvyšší kolektívny orgán štátu za účelom výkonu právomoci prezidenta pri garantovaní národnej bezpečnosti. Generál Voľfovič ako tajomník jej fakticky šéfuje.

Zdá sa, že 56-ročný rodák z ruskej Kazani má zmysel pre drsný humor. Keď sprevádzal Lukašenka na návšteve jednej motostreleckej brigády, pripravil mu prekvapenie, ktoré sarkasticky komentoval. Najprv sa ozval minister obrany Viktor Chrenin: „Súdruh prezident Bieloruskej republiky, toto je do vášho arzenálu." Lukašenko si pri pohľade na granátomet povzdychol, že sa vracia do mladosti, keď bol na vojenčine. „Súdruh prezident, môžete s ním pricestovať do ktoréhokoľvek kolchozu a každý riaditeľ bude pracovať trojnásobne lepšie," reagoval Voľfovič v narážke na potrebu zvyšovania úrody. Bieloruská štátna televízia neváhala odvysielať kurióznu scénku.

Lukašenko je známy tým, že apeluje na funkcionárov, aby sa na verejnosti nepretŕčali s drahými vecami. Je to pochopiteľné, pretože v Bielorusku sa síce darí udržiavať sociálne istoty, ale priemerná mesačná mzda dosahuje v prepočte len približne 615 eur. (Na Slovensku je to už viac ako 1400 eur, pričom minimálny plat je od januára 2024 stanovený na 750 eur.)

O Voľfovičovi sa dá povedať, že sa, naopak, rád ukazuje s luxusnými výrobkami. Nedávno na novoročnom plese v prezidentskom paláci mal na ruke veľmi drahé hodinky. „Boli značky Breitling Transocean Tomograph, vyrábajú sa z 18-karátového zlata," upozornil server Naša Niva, ktorý zverejnil fotografiu tancujúceho generála. Cena týchto náramkových hodiniek dosahuje takmer 12500 eur.

Server naznačil, že to zrejme nebude jediný vzácny kus na ruke Voľfoviča: pred mesiacom ho fotografi zachytili s hodinkami, ktoré mohli byť značky Rolex Datejust (stoja rôzne, podľa prevedenia je ich cena v eurách minimálne štvorciferná, najdrahšie majú o jednu nulu ešte viac).

Vlani Voľfovič nepotešil mladých Bielorusov, ktorí plánujú podať si prihlášku na univerzitu. Povedal, že krajina by sa mala vrátiť do sovietskeho obdobia, v ktorom platilo pravidlo najprv vojenská služba, až potom vysoká škola. „Aj dievčatám by sa mládenci viac páčili," poznamenal v súvislosti s úvahou zrušiť odklad povinnej vojenčiny pre vysokoškolákov. Na ich šťastie tento nápad išiel do stratena, respektíve odvtedy sa o ňom nikto z politickej vrchnosti nezmieňuje.

Predstavitelia bieloruskej opozície, ktorí žijú vo vynútenej emigrácii, tvrdia, že Voľfovič nielen verne slúži Lukašenkovi, ale mohol by sa aj stať jeho možnou hrozbou. A to v prípade, že by si Moskva želala vidieť v Minsku iného vládcu. O generálovi dokonca hovoria, že funguje ako predĺžená ruka Kremľa v Bielorusku.

Podobné názory zaznievajú z Kyjeva. Viktor Jahun, generál vo výslužbe, ktorý pôsobil ako zástupca šéfa ukrajinskej tajnej služby, naznačil, že Voľfovič možno pracuje ako agent v ruských službách. „Je to hlavný človek, ktorého sa musí obávať samotný Lukašenko," povedal pre server Charta 97. V narážke na to, že sa narodil v Rusku, dodal, že k Bielorusku nemá nijaký mentálny vzťah. Šéfredaktorka tohto serveru napísala, že Lukašenko nemôže odvolať Voľfoviča, pretože by s tým nesúhlasil ruský prezident Vladimir Putin. „Plní pokyny z Kremľa a možno ani Lukašenko netuší, aké dostáva úlohy," dodala.

Z radov opozície je tiež počuť názor (nedá sa však nezávisle overiť podobne ako predchádzajúce tvrdenia), že Voľfovič je radikálnejší v porovnaní so šéfom rezortu obrany Chreninom. Kým ministrovi sa údajne nepozdávalo, že Putin poslal vo februári 2022 proti Ukrajine bojovať i svojich vojakov z bieloruského územia, naopak, tajomník bezpečnostnej rady mal byť silným stúpencom ruskej invázie aj zo severu.

Jedine čas ukáže, či by Lukašenko odvolal Voľfoviča, keby mu prestal dôverovať, a teda či by sa odhodlal ísť proti údajnej vôli Putina. Kým on sa cíti byť bieloruským prezidentom asi doživotne, naopak, nikto v jeho najbližšom mocenskom okruhu nemôže mať istotu trvalej funkcie, čo viackrát predviedol aj v prípade čelných predstaviteľov silových rezortov.

Nateraz je však isté, že keby v Bielorusku vypukli nepokoje, ktoré by viedli k zosadeniu Lukašenka (čo je predbežne málo pravdepodobné), tak by jeho právomoci prebral Voľfovič. Vyplýva to z ústavy, ktorá na rozdiel od iných scenárov vývoja v tomto prípade určuje, že kompetencie hlavy štátu by prešli do rúk tajomníka bezpečnostnej rady.