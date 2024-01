Putin chce celú Ukrajinu, v lete chystá rozsiahlu ofenzívu, ukázali odtajnené americké spravodajské dokumenty

Ukrajinský Bradley rozstrieľal ruské bojové vozidlo BMP-2 Video Okupant prehral súboj. Ukrajinský Bradley zničil ruské BMP-2. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Rozsiahlu ofenzívu Rusko možno plánuje už v lete, oznámili denníku nemenovaní ukrajinskí predstavitelia z bezpečnostného sektora. Jej cieľom bude ovládnuť zvyšné časti Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré už v auguste 2022 ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil za súčasť Ruska. Vylúčený nie je ani scenár, keď sa Rusko pokúsi o ovládnutie druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkova alebo aj Kyjeva, napísal denník v článku s názvom „Aktívna obrana: Ako Ukrajina plánuje prežiť rok 2024“.

Západní predstavitelia sa podľa denníka domnievajú, že práve stratégia silnej „aktívnej obrany“ by Ukrajine umožnila upevniť počas tohto roka svoje sily a pripraviť sa na nasledujúci rok, keď by mala nová ukrajinská protiofenzíva väčšiu šancu na úspech. Denník v tejto súvislosti tiež pripomenul správu estónskeho ministerstva obrany z decembra, podľa ktorej by sa Ukrajina mala vrátiť k pokusom o ofenzívu až v roku 2025. V tomto roku by sa podľa tohto estónskeho hodnotenia mala sústrediť na „strategickú obranu“, čo by jej a jej spojencom poskytlo čas na posilnenie priemyselnej základne, výcvik rezerv alebo zvýšenie výroby delostreleckých zbraní.

K tejto stratégii podľa denníka Ukrajinu presviedča aj Washington. USA sa podľa FT domnievajú, že namiesto pozemnej ofenzívy by sa Ukrajina mala teraz sústrediť na udržanie súčasných pozícií.

Podľa dát britského denníka a Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdiá (IISS) má Rusko v súčasnosti značnú výhodu ako v počte vojakov, tak aj v množstve zbraní. Kým Ukrajina má necelých 700 000 aktívnych vojakov, Rusko ich má k dispozícii bezmála 1,2 milióna a Moskva má tiež značnú prevahu čo do počtu stíhačiek, vrtuľníkov, tankov a ďalších obrnencov i vojnových plavidiel, uviedol denník.

Ďalšou výzvou pre Ukrajinu je nová mobilizácia. Ukrajinské armádne vedenie požiadalo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby nariadil mobilizáciu ďalšieho zhruba pol milióna vojakov. Zelenskyj sa však podľa britského denníka zdráha urobiť takýto nepopulárny krok v čase, keď jeho obľuba medzi voličmi podľa prieskumov slabne.