V ukrajinských ozbrojených silách od prvých dní ruskej invázie slúži mnoho mužov starších ako 40 rokov, ktorí po takmer dvoch rokoch trvania vojny začínajú hovoriť o únave a vyčerpaní, napísal denník The Times. Obrana Ukrajiny podľa neho do veľkej miery spočíva na mužoch stredného veku, ktorí sa mnohokrát na začiatku vojny dobrovoľne prihlásili do zbrane.

„Priemerný vek v mojom prápore je 45 rokov,“ povedal britskému denníku Dmytro Berlym, veliteľ 32. samostatnej mechanizovanej brigády ukrajinských síl. Jeho brigáda bojuje pri východukrajinskom Kupiansku, kde musí čeliť intenzívnym ruským útokom.

„V tomto veku je ťažké plniť všetky úlohy,“ upozornil Berlym. Pre niektorých vojakov v strednom veku je podľa neho ťažké aj nosenie munície a nepriestrelnej vesty počas pobytu na frontových pozíciách.

Britský denník pripomenul aj novembrové slová poradcu šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Serhija Leščenka, ktorý uviedol, že ohľadom veku bojujúcich Ukrajincov počul „strašidelné čísla“. V niektorých brigádach je podľa neho priemerný vek 54 rokov.

The Times odhaduje priemerný vek ukrajinského vojaka na 43 rokov a píše, že situácia v ukrajinskej armáde je z tohto pohľadu unikátna. Vo vojnách v poslednom storočí totiž podľa neho väčšinu personálu tvorili dvadsiatnici a tridsiatnici a bojov sa mnohokrát zúčastnili aj mladší muži.

Súčasné problémy so starnutím ukrajinskej armády dáva britský denník do súvislosti s tým, ako po ruskom vpáde na Ukrajinu v roku 2022 vyzerala mobilizácia. Vtedy sa totiž do zbrane podľa neho prihlásilo mnoho mužov starších ako 40 rokov, ktorí mali silný pocit povinnosti k rodine a vlasti.

Veľa z nich sa domnievalo, že štát čoskoro zorganizuje efektívnejšiu kampaň zacielenú na mladých ľudí, ktorí potom staršie ročníky vystriedajú. Málokto z dobrovoľníkov si vtedy myslel, že ich pôsobenie v armáde sa natiahne na dva roky.

Vojaci dnes nezriedka hovoria o tom, že sú blízko k totálnemu vyčerpaniu fyzických aj psychických síl. „Som na pokraji zrútenia,“ povedal denníku nemenovaný 50-ročný vojak, ktorý sa teraz lieči zo zranení, ktoré utrpel v Charkove.

„Prihlásil som sa do služby hneď v prvý deň vojny, ale už nemôžem. Ale keď k nám na front dorazia mladší vojaci, tak často nezvládajú stanovené úlohy. Útočia na nás delostrelectvom, dronmi aj bielym fosforom. A mladí šalejú. Nie sú na to pripravení,“ myslí si vojak, ktorý už dostal príkaz, aby sa po vyliečení bezodkladne vrátil na front.

Podľa súčasných ukrajinských zákonov sa môže do armády človek prihlásiť ako dobrovoľník od 18 rokov. Armáda však môže mobilizovať iba mužov od 27 rokov, čo by sa mohlo čoskoro zmeniť na 25 rokov.

„Dobrovoľníci medzi mladými ľuďmi sú, ale je ich málo na to, aby tvorili v armáde väčšinu,“ povedal britskému denníku ukrajinský poslanec Roman Kostenko, ktorý sa zapojil do bojov v Chersonskej oblasti. „Je to problém u útočných síl, ako sú letecké a výsadkové jednotky, námorná pechota a sily pre špeciálne operácie, kde je potrebná vytrvalosť a fyzická sila. Rozhodne ich treba doplniť mladšími ľuďmi,“ uzavrel Kostenko.