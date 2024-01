Trump sa pri argumentácii o prezidentskej imunite odvoláva na Hirošimu a Nagasaki

Americký exprezident Donald Trump uviedol, že bývalý šéf Bieleho domu Harry Truman by počas druhej svetovej vojny nedal zhodiť atómové bomby na Japonsko, ak by sa obával trestného stíhania za toto rozhodnutie. Informoval o tom denník The Japan Times, ktorý sa odvoláva na tlačovú agentúru Džidži.