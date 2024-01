Rozhodujúci súboj: Trump si Haleyovú poplietol a vyťahuje na ňu rasistickú kartu

Takto vyzerá situácia pred hlasovaním v New Hampshire. V tomto americkom štáte sa zajra konajú primárky po tom, čo Trump vyhral minulý týždeň volebné zhromaždenia v Iowe. Hoci má Haleyová stále istú šancu, jasným favoritom je celebritný miliardár, a bolo by to obrovské prekvapenie, keby nakoniec nedosiahol na stranícku nomináciu. Je to dôkaz toho, ako Trumpov prístup k politike založený na klamstvách a konšpiráciách prakticky úplne ovládol republikánov.

Biden si vystrelil z Trumpa. Pomohol si Haleyovou Video Demokratický prezident Joe Biden využil, že republikánka Nikki Haleyová kritizovala svojho súpera v primárkach Donalda Trumpa. / Zdroj: Twitter Joea Bidena

Čas na niečo nové?

Prezidentské voľby sa v USA budú konať 5. novembra. Demokratov v nich bude s najväčšou pravdepodobnosťou zastupovať súčasný prezident Joe Biden.

Pred New Hampshire ešte karty zamiešal floridský guvernér Ron DeSantis, ktorý skončil v Iowe druhý. No jeho vklad do boja bol v nedeľu už len taký, že z primárok odstúpil.

Ešte pred rokom sa zdalo, že konzervatívny krajný pravičiar by mohol byť hlavným vyzývateľom Trumpa. Na začiatku kampane získal aj podporu niekoľkých dôležitých donorov, ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že hoci na Floride DeSantis so svojimi kultúrnymi vojnami dominuje, na celoštátnej úrovni o neho republikáni nemajú veľký záujem.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video Aj keby ste boli chorý ako pes, musíte voliť. Takto vyzýval pred volebnými zhromaždeniami v Iowe Donald Trump svojich stúpencov. / Zdroj: C-SPAN

Jeho nevydarený pokus stať sa americkým prezidentom podčiarkol i fakt, že vo vyhlásení, že odstupuje, použil vymyslený citát Winstona Churchilla. A napriek tomu, že Trump DeSantisa verejne ponižoval, floridský guvernér ho po rezignácii neváhal podporiť.

"Zostal už len jeden chlapík a jedna lady,“ komentovala Haleyová DeSantisovo odstúpenie a zaželala mu všetko dobré. Svojim stúpencom tiež pripomenula, že okrem nej za republikánov kandidovali iba muži. "Jeden je ešte v hre, ale nie je čas na niečo nové?“ pýta sa bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN.

Je jasné, že Trump by chcel primárky vyhrať čo najrýchlejšie. Aj preto, že musí robiť kampaň, no na druhej strane ho zamestnávajú najrôznejšie žaloby od sexuálneho obťažovania, cez nekalé podnikateľské praktiky až po snahu zmeniť výsledky prezidentských volieb v roku 2020. Trump neustále tvrdí, že Biden ich vyhral nečestným spôsobom. Tieto konšpirácie viedli k útoku na Kongres 6. januára 2021.

Ako to už u Trumpa býva zvykom, na Haleyovú vytiahol osobné útoky. V minulosti v prípade demokrata Baracka Obamu spochybňoval, že prezident sa narodil v USA. Trump tak pomohol vytvoriť rasistickú konšpiračnú teóriu a podobný prístup zvolil pri Haleyovej, ktorej celé meno je Nimarata Nikki Randhawaová a súčasné priezvisko má po manželovi. Jej rodičia pochádzajú z Indie.

Trump jej meno rôzne komolí a naznačuje, že by mohlo byť niečo pravdy na konšpirácii, že Haleyová sa nemôže uchádzať o Biely dom, lebo jej rodičia získali americké občianstvo až po jej narodení.

"Sú to blbosti,“ reagoval pre agentúru AP profesor práva na Chicagskej univerzite Geoffrey Stone na „argumenty“, že bývalá guvernérka sa nemôže uchádzať o Biely dom. Podstatné je, že sa samotná Haleyová narodila v Amerike.

"Nechám to na ľudí, aby sa rozhodli, ako vnímajú tieto útoky,“ povedala republikánka pre médiá v New Hampshire s tým, že Trump sa musí cítiť neisto, keď vyhlasuje také veci a míňa milióny na televíznu kampaň. V tejto súvislosti je však zaujímavé, že Haleyová tvrdí, že Spojené štáty nie sú rasistická krajina, a dokonca odmietla povedať, že otroctvo bol problém, ktorý viedol v 19. storočí k občianskej vojne v USA. Toto neskôr korigovala, ale i tak za to čelila obrovskej kritike.

Faktom je, že prieskumy ukazujú, že Haleyová ťahá v New Hampshire za kratší koniec. Podľa analytického portálu FiveThirtyEight.com bola pred primárkami podpora Trumpa takmer 50 percent, k jeho súperke sa prikláňalo okolo 36 percent voličov.

Haleyovej by ešte trochu mohlo pomôcť, že si ju exprezident pomýlil s bývalou demokratickou šéfkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou. Na mítingu so svojimi stúpencami Trump trikrát povedal, že počas spomenutého útoku na Kongres 6. januára 2021 bola za bezpečnosť zodpovedná Haleyová. Samozrejme, ona s tým nemala nič spoločné.

"Trump viac ráz povedal, že ja som 6. januára nezaistila bezpečnosť na Kapitole. Ani som nebola nikde blízko, nebola som vo funkcii. Realita je taká, že bol popletený. Bol zmätený, ako keď povedal, že Joe Biden ide začať druhú svetovú vojnu. Bol pomýlený rovnako, ako keď tvrdil, že kandidoval proti prezidentovi Obamovi,“ skritizovala Haleyová.

Politička bola počas kampane k Trumpovi pomerne zmierlivá. Haleyová napríklad povedala, že keby sa stala prezidentkou, svojho súpera by v prípade odsúdenia omilostila.

Haleyová ako McCain

Politológ Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity však vidí jej šance dostať sa do Bieleho domu ako veľmi nízke. Podľa neho to platí i v prípade, že by Haleyová zaznamenala v New Hampshire veľmi dobrý výsledok.

"Keby aj zvíťazila, dostatočne to nezmení dynamiku primárok. Stále bude extrémne nepravdepodobné, že by Haleyová získala nomináciu. Politické prostredie v New Hampshire je k nej unikátne priateľské v porovnaní s inými štátmi, v ktorých republikáni na začiatku primárok bojujú. Pochybujem však, že by to Haleyovej mohlo pomôcť do takej miery, že by to zmenilo Trumpovu nadvládu nad Republikánskou stranou, ktorú, zdá sa, má,“ vysvetlil pre Pravdu Greene.

Expert pridal aj historické porovnanie. "V New Hampshire vyhral v roku 2000 John McCain a veľa sa hovorilo o tom, že by možno mohol poraziť favorita primárok Georgea W. Busha. No ten v ďalších štátoch svojho súpera rozdrvil, keďže v nich bolo viac konvenčnejších republikánskych voličov. V najlepšom prípade sa môže Haleyovej podariť to, čo vtedy dokázal McCain,“ myslí si Greene.