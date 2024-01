Ako počas prvej svetovej vojny. Zákopy na rusko-ukrajinskom fronte zamorili myši a potkany

Napísala to televízia CNN na svojom webe. Situácia podľa nej pripomína podmienky, ktoré sužovali vojakov v zákopoch počas prvej svetovej vojny. Za súčasným premnožením hlodavcov v zákopoch je čiastočne ročné obdobie aj cyklus párenia zvierat, ale je aj ukazovateľom toho, ako sa vojna stala statickou, napísala americká spravodajská stanica.

„Predstavte si, že idete spať a noc začína tým, že vám do nohavíc alebo svetra vlezie myš, žuje vám končeky prstov alebo vás hryzie do ruky. Spíte dve alebo tri hodiny, podľa toho, ako máte šťastie,“ povedala televíznej stanici ukrajinská vojačka, ktorá používa krycie meno Kira a vlani na jeseň pôsobila so svojou jednotkou v Záporožskej oblasti.

Odhadovala pritom, že v zákopovom bunkre, kde bola so štyrmi vojakmi, sa nachádzalo asi tisíc myší. „Neboli to myši, kto nás navštívil, my sme boli ich hostia,“ dodala.

Kira podľa svojich slov skúsila všetko, aby sa hlodavcov v zákopovom bunkre zbavila – jed, čpavok a dokonca aj modlitby. „Mali sme mačku menom Busia, zo začiatku pomáhala a myši jedla. Ale neskôr ich bolo toľko, že ich odmietala. Mačka môže chytiť jednu alebo dve myši, ale keď ich je 70, je nereálne, aby ich pochytala,“ poznamenala Kira.

Hlodavce uprostred ďalšej zimy hľadajú pozdĺž takmer tisíc kilometrov dlhej frontovej línie potravu aj teplo. Ihor Zahorodňuk z Národného múzea ukrajinskej histórie sa domnieva, že zamorenie spôsobilo čiastočne to, že množenie hlodavcov vrcholí na jeseň, ale sú to aj dôsledky samotnej vojny.

„Oziminy zasiate na jeseň roku 2021 neboli v roku 2022 na mnohých miestach zozbierané a výdatne sa samy vysemenili. Myši… prežili veľmi teplú zimu a pokračovali v zbere novej úrody,“ povedal Zahorodňuk. Vojna tiež rozptýlila ich prirodzených predátorov, čo umožnilo voľnejšie množenie hlodavcov.

Rozsah zamorenia zákopov podľa CNN odhaľujú videá, ktoré zdieľajú na sociálnych sieťach ukrajinskí aj ruskí vojaci.

Treba na nich vidieť, ako sa hlodavce preháňajú pod posteľami, aj na nich, po stoloch, ukrývajú sa v generátoroch a na jednom videu je dokonca vidieť, ako sa množstvo hlodavcov valí z útrob ruskej bojovej techniky.

Na iných záberoch, ktoré vyzerajú, že sú urobené v nejakom dome, sa mačka snaží chytiť myš na stoličke. Keď niekto buchne po operadle, objaví sa množstvo ďalších hlodavcov a mačka na lov po chvíli rezignuje.

Ukrajinská vojenská rozviedka HUR v decembri informovala o vypuknutí „myšej horúčky“ v ruských jednotkách v okolí Kupjansku v Charkovskej oblasti, kde sa vraj invázni vojaci kvôli hlodavcom nakazili chorobou, medzi príznaky ktorých patrili horúčky, vyrážky, zvracanie alebo problémy s močením.

Choroba údajne znížila ich bojové schopnosti. Či boli podobne postihnutí aj ukrajinskí vojaci, rozviedka neoznámila. CNN podotkla, že sa jej nepodarilo túto informáciu nezávisle overiť, ale existuje niekoľko chorôb spojených s pobytom v blízkosti hlodavcov, ktoré majú podobné príznaky.

Okrem toho, že medzi vojakmi spôsobujú úzkosť a šíria choroby, pustošia hlodavce aj vojenské a elektrické vybavenie, napísala stanica s odvolaním sa na vojačku Kiru. Tá opísala, že myši ohrýzajú aj vysielačky alebo rôzne drôty.

Situácia podľa CNN pripomína prvú svetovú vojnu, kedy sa rozrástla populácia potkanov, keď konflikt stagnoval. Vojaci vtedy problém s premnoženými hlodavcami nedokázali vyriešiť, zabíjali ich pre zábavu.

Ich populácia sa znížila až potom, čo boje utíchli. Zahorodňuk pritom apeluje, aby Ukrajina nedopustila opakovania tejto situácie a hlodavcov likvidovala organizovane. „Ide predsa o bojaschopnosť armády. Musíme sa postarať o našich vojakov,“ uviedol.