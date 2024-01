ONLINE: Tusk a Zelenskyj hovorili o výrobe zbraní. Rusko podniká ďalší masívny raketový útok

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 699 dní Ukrajinský Bradley rozstrieľal ruské bojové vozidlo BMP-2 Video

6:37 Na celom území Ukrajiny vyhlásili v utorok ráno letecký poplach pre nebezpečenstvo ruských raketových útokov, informovala britská stanica BBC. Ukrajinské letectvo už predtým kvôli hrozbe odpálenia riadených striel zo strategických bombardérov Tu-95MS vyhlásilo poplach v regiónoch na juhu a východe krajiny, doplnila BBC. V Kyjeve aj na ďalších miestach Ukrajiny boli počuť výbuchy.

Okrem toho ukrajinská armáda oznámila, že z letísk v Murmanskej oblasti na severe európskej časti Ruskej federácie a v Kalužskej oblasti ležiacej juhozápadne od Moskvy odštartovali raketové nosiče Tu-22M3.

V noci na utorok boli nad územie Ukrajiny vyslané aj roje bezpilotných lietadiel typu Šáhid. Podľa tlačovej služby veliteľstva ukrajinských vzdušných síl niekoľko skupín útočných dronov pozorovali na hranici Chersonskej a Mykolajivskej oblasti.

Ruská armáda v noci na utorok pri raketových úderoch na ukrajinské mestá útočila okrem iných aj na mesto Charkov na východe Ukrajiny, pričom zasiahla oblasť zastavanú bytovými domami.

Ako informoval primátor mesta Ihor Terechov, zásah dostal najmenej jeden z bytových domov. Dodal, že informácie o prípadných obetiach a zranených sa preverujú.

6:15 Poľský premiér Donald Tusk v pondelok rokoval v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj o spoločnej produkcii zbraní. Vyplýva to z vyhlásenia oboch politikov po ich stretnutí. Šéf poľskej vlády v tejto súvislosti podľa denníka Gazeta Wyborcza hovoril o budovaní spoločných podnikov a investíciách do firiem v Poľsku i na Ukrajine, ktoré sa budú podieľať na zvýšení obranných schopností. Zelenskyj po rokovaní s hosťom poďakoval za nový balík poľskej vojenskej pomoci, ako aj za poľský úver určený na nákup zbraní pre Ukrajinu.

„Bude to tiež veľmi rentabilné z obchodného hľadiska,“ uviedol Tusk, ktorý vyhlásil, že Rusko nesmie získať vojenskú prevahu, a nadchádzajúce mesiace i roky tak budú podľa neho v tomto smere výzvou.

Ukrajina sa ruskej vojenskej agresii bráni už takmer dva roky. „Vlastne bojujete za bezpečnosť celého slobodného sveta… Bolo by dobré, keby všetci politickí predstavitelia a všetky národy pochopili, že to nie sú len prázdne slová, že o osude slobodného sveta sa rozhoduje tu na Ukrajine,“ uviedol Tusk podľa stanice TVN 24.

Do Kyjeva sa vydal na prvú bilaterálnu zahraničnú cestu v staronovej úlohe premiéra Poľska. Úradu sa ujal v decembri po tom, čo koalícia proeurópskych strán vytvorila po voľbách novú vládu a nahradila pri moci národnokonzer­vatívnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS). „Iné hlavné mesto to byť nemohlo, musel to byť Kyjev,“ vyhlásil v ukrajinskej metropole Tusk, ktorý sa krátko po nástupe do úradu zúčastnil v Bruseli summitu Európskej únie.

Zelenskyj podľa agentúry Reuters okrem iného vyhlásil, že Ukrajina a Poľsko budú schopné vyriešiť všetky problematické otázky, ktoré sa v poslednom čase objavili. V posledných mesiacoch na vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou vrhli tiene protesty poľských poľnohospodárov kvôli dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov alebo blokáda hraničných priechodov poľskými autodopravcami, ktorí tak dávali najavo odpor voči konkurencii z Ukrajiny.

"Hovorili sme s (poľským) premiérom o tom, že všetky kritické otázky, ktoré existujú, možno vyriešiť na úrovni vlád. A čoskoro sa na tom začne pracovať, "uviedol ukrajinský prezident na spoločnej tlačovej konferencii.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal podľa televízie TVN 24 požiadal Poľsko o pomoc s dosiahnutím troch kľúčových cieľov Kyjeva v tomto roku: schválením pomoci Európskej únie pre Ukrajinu, začatím rozhovorov o vstupe do EÚ a jasným rozhodnutím washingtonského summitu NATO ohľadom budúceho členstva Ukrajiny. Premiéri podľa Šmyhala rokovali o „reštarte“ poľsko-ukrajinských vzťahov a tiež o otvorení štyroch nových hraničných priechodov k 14 existujúcim.

„Počas 698 dní vojny Poľsko dodalo Ukrajine zbrane a vybavenie v hodnote takmer 3,5 miliardy dolárov,“ povedal ukrajinský premiér podľa denníka Gazeta Wyborcza.

Poľsko je kľúčovým spojencom Ukrajiny. Od začiatku ruskej vojenskej agresie dodávalo napadnutej krajine vojenskú pomoc, poskytuje útočisko miliónom vojnových utečencov. Cez jeho územie prúdi na Ukrajinu vojenská pomoc od západných spojencov. Poľsko urobí všetko pre to, aby zvýšilo šance Ukrajiny zvíťaziť vo vojne s Ruskom, sľúbil dnes v Kyjeve Tusk podľa agentúry PAP. „Robíme to z morálnych dôvodov, ale aj s ohľadom na bezpečnosť Poľska,“ dodal.

Šéf poľskej vlády prišiel do ukrajinskej metropoly ráno vlakom, spoločne so svojím ukrajinským náprotivkom dopoludnia položil veniec pri stene pripomínajúcej padlých ukrajinských vojakov. Okolo poludnia kyjevského času vyhlásili ukrajinské úrady po celej krajine letecký poplach, ktorý varoval pred hrozbou možného ruského vzdušného útoku. V metropole ho odvolali po viac ako hodine, explózie alebo práce protivzdušnej obrany z nej hlásené neboli.