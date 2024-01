Kim si na Ukrajine testuje rakety. Čo ešte pečie s Putinom proti Západu?

Slovensko vraj nevidelo dôkazy, že by Severná Kórea poskytla Rusku balistické rakety, aby mohlo útočiť na Ukrajinu. Vláda Roberta Fica sa preto nedávno nepridala k vyhláseniu spojencov z NATO a Európskej únie, ktoré tieto dodávky odsudzuje. Okrem Slovenska zo štátov Severoatlantickej aliancie podpis nepripojili už len Maďarsko a Turecko.



Verejne dostupné informácie však ukazujú, že šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi severokórejský diktátor Kim Čong-un výdatne pomáha.

Raketa KĽDR v Charkove

Organizácia Conflict Armament Research (CAR), ktorá sa zaoberá sledovaním dodávok konvenčných zbraní, dostala možnosť preskúmať odpálené rakety, ktoré ruskí agresori použili na Ukrajine. Objavila strelu, ktorá pochádza z KĽDR.

"V dňoch 10. a 11. januára 2024 vyšetrovací tím CAR fyzicky zdokumentoval zvyšky balistickej rakety, ktorá 2. januára 2024 zasiahla Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny. Na základe niekoľkých špeciálnych prvkov, ktoré objavil počas výskumu, zistil, že táto strela bola vyrobená v KĽDR a pravdepodobne to bola KN-23 alebo KN-24. Obe rakety prvýkrát otestovali v roku 2019 a údajne ich Severná Kórea vojensky nasadila v roku 2020. KĽDR tieto strely označuje ako Hwasong-11A a Hwasong-11B,“ napísala organizácia vo svojej správe z Ukrajiny.

Experti z CAR pri skúmaní zvyškov strely na základe viacerých charakteristík zistili, že pochádza z KĽDR. Mala odlišné tryskové lopatkové ovládače, špeciálny vzor skrutky okolo odpaľovača, na jednom z barometrov rakety bol kórejsky znak a boli tam viaceré údaje odkazujúce na severokórejský Závod 11. februára, kde vraj rakety produkujú.

"Boli porovnané snímky zhotovené počas skúmania rakety s oficiálnymi fotografiami striel KN-23 a KN-24 zo Závodu 11. februára. Vyšetrovatelia CAR identifikovali niekoľko vecí, ktoré jasne odlišujú túto strelu od ruského systému Iskander. Jeden rozdiel sa týka chvostových častí. V prípade severokórejskej rakety má táto časť priemer 110 cm, zatiaľ čo Iskander ju má menšiu. Má približne 95 cm,“ uviedla organizácia.

Test v skutočnej vojne

Samozrejme, nákupom zbraní v KĽDR Rusko porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré v minulosti podporilo alebo ich minimálne nevetovalo. Moskva na masívne ostreľovanie Ukrajiny potrebuje čo najviac rakiet, preto sa jej severokórejský zdroj hodí.

A pre Pchjongjang je to tiež výhodné. Využitie rakiet na Ukrajine predstavuje pre režim Kim Čong-una vítanú príležitosť, aby si strely otestoval v skutočnej vojne.

"Zdá sa, že takéto použitie severokórejských striel je celkom nové a údaje o ich fungovaní sú pravdepodobne obmedzené. Akékoľvek informácie, ktoré Kim získa o svojich zbraniach nasadených v skutočnom boji, by mohli pomôcť jeho režimu zlepšiť budúce návrhy a stratégie útoku,“ vysvetlila agentúra Bloomberg.

"Na rozdiel od delostreleckej munície v prípade rakiet neposiela Severná Kórea Rusku staršie vybavenie. Počet dodaných rakiet je zatiaľ malý, pravdepodobne je to menej ako 50, ale americkí a európski predstavitelia veria, že ich môže prísť oveľa viac,“ napísal denník New York Times s odvolaním sa na západné vládne a diplomatické zdroje.

Zatiaľ sa nezdá, že by ukrajinská protivzdušná obrana a západné systémy, ktoré Kyjev používa, mali nejaký problém so zostreľovaním rakiet z KĽDR. „Patriot by mal byť schopný zachytiť severokórejské balistické rakety krátkeho doletu vzhľadom na jeho účinnosť proti ruským Iskanderom,“ povedal pre agentúru Bloomberg Shaan Shaikh, expert na protiraketovú obranu z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone.

Výzvou však môže byť množstvo rakiet. Vyzerá to tak, že súčasťou ruskej stratégie je zahltiť ukrajinskú protivzdušnú obranu a čakať, že Ukrajincom dôjde munícia do týchto systémov.

Os Pchjongjang – Moskva

Kim má viac dôvodov na to, aby horlivo pomáhal Putinovi dodávkami zbraní. Moskva vie napríklad Pchjongjang chrániť pred ďalšími sankciami v BR OSN. Aké však budú hlavné dôsledky spolupráce Ruska s KĽDR pre globálnu bezpečnosť? Skrývajú sa za ňou aj hlbšie ideologické motívy boja proti Západu?

"Rusko už podporuje Severnú Kóreu v Bezpečnostnej rade OSN. Tá momentálne nie je schopná konať v otázkach týkajúcich sa Pchjongjangu, pretože Moskva a Peking budú vetovať akékoľvek rezolúcie,“ pripomenul pre Pravdu Daniel Pinkston, expert na zahraničnú politiku a bezpečnosť z Troyskej univerzity v Soule.

Podľa analytika sú Rusko a KĽDR nespokojné revizionistické štáty. "Veci, na ktoré sa sťažujú, nie sú rovnaké, ale vo viacerých oblastiach v nich vidieť prienik. Oba režimy sú oportunistické a chcú využiť globálnu nestabilitu na dosiahnutie svojich politických cieľov. Tie zahŕňajú revíziu globálneho fungovania, aby ich neobmedzoval svetový poriadok nastolený po druhej svetovej vojne, založený na právnom štáte, mierovom urovnávaní sporov, ľudských právach, otvorených ekonomikách a inštitúciách, ktoré vznikli na podporu tohto poriadku,“ vysvetlil Pinkston.

"Dynamiku spolupráce medzi Severnou Kóreou a Ruskom definuje vzájomne výhodný vzťah. Kim to pravdepodobne považuje za príležitosť, ako získať raketovú technológiu, určitú pomoc z Moskvy, a čo je zásadnejšie, ide mu o vybudovanie jednotného frontu proti spolupráci medzi USA, Japonskom a Južnou Kóreou. Kim celkom dobre chápe vplyv takmer dvojročnej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou na USA. Spojeným štátom to teraz ešte komplikuje konflikt medzi Izraelom a Hamasom na Blízkom východe. Kim môže svoju spoluprácu s Moskvou považovať za spôsob, ako prispieť k tomu, aby ešte viac rozptýlil pozornosť americkej zahraničnej politiky,“ povedala pre Pravdu odborníčka na KĽDR Soo Kim, ktorá pracovala aj ako analytička pre CIA.