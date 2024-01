Trump zvíťazil v republikánskych primárkach v New Hampshire

Bývalý americký prezident Donald Trump podľa očakávania zvíťazil v utorkových republikánskych primárkach v štáte New Hampshire a priblížil sa tak straníckej nominácii do novembrových prezidentských volieb v Spojených štátoch.

Republikánsky kandidát na prezidenta bývalý prezident USA Donald Trump odchádza do zákulisia po vystúpení na primárkach v Nashua v New Hampshire v utorok 23. januára 2024.

Republikánsky kandidát na prezidenta bývalý prezident USA Donald Trump odchádza do zákulisia po vystúpení na primárkach v Nashua v New Hampshire v utorok 23. januára 2024.

Na základe svojich odhadov to v stredu uviedla agentúra AP. Trumpova hlavná súperka, bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová, exprezidentovi zablahoželala k víťazstvu, súboj však podľa nej zďaleka nie je pri konci. V demokratických primárkach zvíťazil prezident Joe Biden. Podľa AP sa čoraz zreteľnejšie črtá možnosť reprízy jeho volebného súboja s Trumpom z roku 2020.

Trump vstupoval do druhého dejstva procesu, ktorým Republikánska strana vyberá svojho kandidáta do prezidentských volieb, v úlohe jednoznačného favorita. Pôvodne proti nemu kandidovala viac ako desiatka uchádzačov. Niektorí odstúpili už pred úvodným hlasovaním v Iowe minulý týždeň, vo svetle tamojších výsledkov potom kampaň vzdalo niekoľko ďalších vrátane floridského guvernéra Rona DeSantisa.

Z významnejších vyzývateľov Trumpa tak zostáva iba Haleyová. Tá v reakcii na výsledky primárok v New Hampshire svojim priaznivcom povedala, že „súboj ešte nie je na konci“. Trumpovi zablahoželala k víťazstvu, zároveň však sľúbila, že bude ďalej bojovať, a vyzvala ho na debatu, uviedla agentúra Reuters. Trumpova nominácia do prezidentských volieb by podľa nej bola „Bidenovým víťazstvom“.

Podľa odhadov agentúry Edison Research po sčítaní asi tretiny republikánskych hlasov získal Trump 55,6 percenta hlasov, zatiaľ čo Haleyová 42,8 percenta hlasov.

Primárky v stredu v New Hampshire organizovala tiež miestna vetva Demokratickej strany, hlasovanie sa však kvôli vnútrostraníckym sporom konalo bez súhlasu celoamerického vedenia strany. Podľa odhadov AP v ňom zvíťazil prezident Biden, ktorý v nominačnom procese nemá žiadnych vážnejších súperov. Jeho úspech je však skôr symbolický, keďže hlasy delegátov získané v New Hampshire nebudú brané do úvahy na letnom nominačnom zjazde demokratov.

Trumpove ľahké víťazstvá v prvých dvoch štátoch naznačujú jeho schopnosť zjednotiť za sebou jednotlivé frakcie Republikánskej strany. Podľa sondáže agentúry AP vykonanej v New Hampshire však približne polovica republikánskych účastníkov primárok uviedla, že sa veľmi alebo do určitej miery obáva, že Trump je príliš extrémny na to, aby vyhral prezidentské voľby. O Haleyovej to isté tvrdila len asi tretina respondentov.