Trump ukázal, že má republikánov v hrsti. Vyženie zo strany Haleyovú?

Trumpa v primárkach v New Hampshire volilo takmer 54,5 percenta hlasujúcich. Haleyová získala podporu 43,3 percenta zúčastnených. Toto boli výsledky po zrátaní 96 percenta hlasov, ako o nich informovala agentúra AP.

Lojálni, nadšení a odhodlaní

"Keď zoberiete do úvahy výsledky primárok v New Hampshire spolu s hlasovaním vo volebných zhromaždeniach v Iowe, Republikánska strana v USA by sa presnejšie dala nazvať Trumpova strana. Stúpenci bývalého prezidenta sú lojálni, nadšení a odhodlaní. Vrúcnych nasledovníkov Trumpovi vytvára viac jeho jedinečná osobnosť než politické návrhy alebo koherentná ideológia. Veľkou otázkou však je, či bude základňa jeho podporovateľov dostatočne veľká na to, aby mu vyhrala celoštátne voľby proti úradujúcemu prezidentovi Joeovi Bidenovi,“ reagoval pre Pravdu Robert Schmuhl, profesor amerických štúdií z University of Notre Dame v štáte Indiana.

Krajne pravicový populista Trump dominuje republikánom bez ohľadu na to, že neustále klame a šíri konšpiračné teórie, že mu Biden ukradol víťazstvo v prezidentských voľbách v novembri 2022. Okrem toho čelí viacerým žalobám, ktoré sa týkajú okrem iného jeho snahy zmeniť výsledky súboja o Biely dom. Trump je podľa kritikov zodpovedný i za útok na Kongres zo 6. januára 2021. Ten zorganizovali jeho sfanatizovaní stúpenci práve preto, že republikán odmietal uznať porážku v prezidentskom hlasovaní. Názory stúpencov bývalého vládcu Oválnej pracovne pre televíziu MSNBC zhrnula radikálna pravičiarka Marjorie Taylorová Greeneová. O kongresmanke z Georgie sa diskutuje, že by si ju Trump mohol vybrať za viceprezidentku.

"Toto je skutočná zmena pre Republikánsku stranu,“ povedala Taylorová Greeneová po primárkach v New Hampshire. "Nie je to iba ukážka toho, že podporujeme prezidenta Trumpa, my stojíme za jeho politikami. A keď sa im nejaký republikán nechce prispôsobiť, úplne ho odstránime zo strany. Je teda na Nikki Haleyovej, čo urobí,“ varovala kongresmanka Trumpovu súperku.

Na získanie prezidentskej republikánskej nominácie je potrebné mať minimálne 1 215 z 2 429 d­elegátov. Tí sa jednotlivým kandidátom pripisujú na základe výsledkov v štátnych primárkach. Podľa neoficiálneho prepočtu má po Iowe a New Hampshire Trump 32 delegátov, Haleyová 17. S konečnou platnosťou o prezidentskom nominantovi rozhodne republikánsky zjazd, ktorý sa koná 15. – 18. júla v Milwaukee.

"Môže niekto vysvetliť Nikki Haleyovej, že prehrala? A prehrala skutočne hrozne. Jasne bola porazená aj minulý týždeň v Iowe. Boli to drvivé prehry, ako uviedli niektoré médiá, ktoré nezverejňujú falošné správy,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. V prejave po víťazstve tiež povedal, že keby aj Haleyová nomináciu získala, bude ju Bidenova vláda stíhať. Samozrejme, ako býva jeho zvykom, takéto tvrdenie nepodporil žiadnymi dôkazmi.

"Tieto preteky sa ani zďaleka neskončili. Zostávajú ešte desiatky štátov,“ zdôraznila Haleyová v New Hampshire.

Najbližšie sa konajú 8. februára volebné zhromaždenia v Nevade a na Panenských ostrovoch. Potom budú 24. februára primárky v Južnej Karolíne. Tie budú pre Haleyovú veľmi dôležité, lebo je to jej domovský štát. Súčasné prieskumy však naznačujú, že Trump v Južnej Karolíne jasne zvíťazí. Podporuje ho tam viac ako 50 percent voličov, Haleyovú iba približne 25 percent.

Rozmýšľa už Haleyová o budúcnosti?

"Jej tretie miesto v Iowe a druhé miesto v New Hampshire naznačujú, že ju chce voliť určitý počet ľudí a že si medzi republikánmi zachováva istú dôveryhodnosť. Má v úmysle pokračovať v primárkach a najmä bojuje o Južnú Karolínu, kde bola kedysi guvernérkou. Prieskumy však naznačujú, že tu prehrá s Trumpom. Pre exprezidenta je Haleyová pravdepodobne skôr menšou prekážkou ako vážnou hrozbou. Scenár, že by získala nomináciu, je pritiahnutý za vlasy, hoci sa ešte bude hlasovať v mnohých štátoch,“ povedal pre Pravdu expert na americkú politiku Rob Busby z Liverpool Hope University, ktorý si myslí, že Haleyová už rozmýšľa o prezidentských voľbách v roku 2028.

Odborník pripomenul, že Trumpovi sa podaril historický úspech. "Vyhral v Iowe a New Hampshire. Je to po prvý raz za 50 rokov, čo jeden republikán zvíťazil v oboch týchto štátoch. Je to nielen historicky významné, ale v praxi to tiež mení spôsob, akým sa môže Trump postaviť k zostávajúcim primárkam. Jeho výhry znížili počet vážnych uchádzačov o nomináciu na dvoch. V niektorých ohľadoch sa dá povedať, že Trump sa teraz stal Republikánskou stranou,“ zhodnotil Busby.

Volili aj demokrati

V New Hampshire neoficiálne začali primárky aj demokrati. Ich výsledky však pre stranu nie sú záväzné. Demokrati žiadali, aby sa primárky v štáte presunuli na iný termín, ale miestna strana s tým nesúhlasila. Aj tak však v New Hampshire vyhral úradujúci prezident Joe Biden, ktorého na volebné lístky dopísalo viac ako 51 percent hlasujúcich. Druhý skončil s podporou takmer 20 percent kongresman Dean Phillips z Minnesoty. On však, na rozdiel od Bidena, na volebných lístkoch bol.