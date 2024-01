VIDEO: Čo Rusi na Ukrajinu pošlú, to HIMARS-y zničia

Ukrajinské HIMARS-y zasahujú ruské zbrane Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Hoci sú americké salvové raketomety úspešné, a Rusom sa ich nedarí ničiť, Kyjev by potreboval viac takýchto systémov. Podľa litovského ministra zahraničných vecí Gabrieliusa Landsbergisa by na Ukrajinu malo ísť 400 HIMARS-ov a 1 000 tankov.

Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach Video Zdroj: USMC

„Bolo by dobré zaviazať sa k tomu a podporovať Ukrajinu nielen tak dlho, ako to bude potrebné, ale zmeniť to na podporu víťazstva a na, že urobíme čokoľvek bude potrebné. Myslím si, že by to bol veľmi silný odstrašujúci odkaz Vladimirovi Putinovi,“ citovala agentúra Ukrinform z ministrovho vyhlásenia na nedávnom Svetovom ekonomickom fóre v Davose.